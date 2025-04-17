Учені передали дані без дротів — просто повітрям. Як це вдалося

Дослідники з Технологічного університету Ейндховена (TU/e) продемонстрували високошвидкісне бездротове передавання даних 5,7 Тбіт/с на відстані 4,6 км з використанням невидимих інфрачервоних світлових променів.

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Про це пише tomshardware.com.

Це досягнення, як кажуть, являє собою найвищу швидкість передачі даних, зареєстровану для бездротового зв'язку на такій відстані в міських умовах.

Високошвидкісне з'єднання було встановлено між кампусом TU/e на півночі та кампусом High Tech Campus (HTC) на півдні Ейндховена. Використовуючи передові оптичні антени, розроблені Aircision, місцевим постачальником телекомунікаційного обладнання, система використовує оптичний зв'язок у вільному просторі (FSO). Ця технологія передає дані через сфокусовані інфрачервоні промені, пропонуючи надшвидкий бездротовий зв'язок без перешкод без використання традиційних кабелів або радіосигналів.

Інфрачервона передача даних має деякі помітні обмеження, як-от вимога прямої видимості, відносно короткий радіус дії та вразливість до факторів навколишнього середовища. Ці проблеми роблять її менш придатною для далекого зв'язку або використання в середовищах, де потрібне постійне надійне з'єднання, особливо порівняно з іншими бездротовими технологіями.

Інфрачервоний бездротовий зв'язок поєднує в собі високу швидкість передачі даних, відому з оптичних волокон, з гнучкістю бездротових систем зв'язку. Доповнюючи наявні бездротові та оптоволоконні технології, вчені можуть побудувати щільно взаємопов'язані мережі, необхідні для забезпечення високошвидкісного підключення до даних у кожному куточку планети.

Досягнення стало можливим завдяки використанню випробувального стенду Reid Photonloop, постійної установки, запущеної TU/e для експериментів з високошвидкісним бездротовим зв'язком. Ця система об'єднує передові технології, які об'єднують кілька довжин хвиль в одній передачі. Цей метод зазвичай використовується у волоконній оптиці, але тут вперше застосований у такому масштабі в бездротовому зв'язку FSO. Високофокусована природа переданого інфрачервоного світла дає змогу численним каналам зв'язку співіснувати без будь-яких потенційних перешкод.

Повідомляється, що Aircision вивчає практичне застосування цієї технології, включно з бездротовим під'єднанням нових антен 5G або 6G до наявних мереж, особливо в місцях, де встановлення волоконно-оптичної інфраструктури ускладнене або надмірно дороге.

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