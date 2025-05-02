Почему мы до сих пор пользуемся паролями, хотя давно могли бы этого не делать

Несмотря на то, что пароли довольно легко взломать и сложно запомнить, многие люди продолжают ими пользоваться. Общество просто еще не готово перейти на новый уровень кибербезопасности.

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Об этом пишет cnet.com.

Новые технологии – например, ключи и менеджеры паролей – могли бы сократить использование паролей в повседневной жизни, но пока что они не находят массового отклика у компаний и потребителей.

Часто привычный пароль – это зона комфорта, поясняет сотрудник компании LastPass Майк Косак. Его компания как раз и предоставляет услуги по управлению паролями.

«Думаю, что многие люди выросли с [паролями], их легко реализовать, легко аутентифицировать», – рассуждает Косак.

При этом переход на новые технологии позитивно повлиял бы на ситуацию с безопасностью. Новые инструменты устраняли би риски, связанные со слабыми, повторно используемыми или уже скомпрометированными паролями.

Специалисты напоминают, что надежными считаются длинные, случайные и уникальные для каждой учетной записи пароли. Их, конечно, сложно запомнить, – и как раз для этого и придуман менеджер паролей. Он сам запоминают ваши пароли, а от пользователя нужен лишь один главный пароль – для доступа ко всем остальным.

Как создавать надежные пароли

Чем длиннее пароль, тем сильнее защита. Лучше использовать не менее 16 символов. Это может быть и случайные последовательности таких символов, и парольные фразы (к примеру, комбинация из трех несвязанных между собой слов).

Не используйте свой день рождения или другую важную личную дату, потому что киберпреступники могут легко их найти. Названия песен и известные цитаты тоже не подойдут.

Избегайте клишированных замен, таких как использование @ вместо «at» или «a» и $ вместо «s».

Ранее Фокус писал, что нужно делать, если вы получили письмо с просьбой "сбросить пароль". Есть несколько полезных инструкций, главная из которых – не нажимать на ссылку в письме.

Также стало известно, что в США мужчина подал в суд на соседку с требованием дать ему пароль от Wi-Fi. Этот иск назвали одним из самых нелепых в американской истории.