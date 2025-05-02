Чому ми досі користуємося паролями, хоча давно могли б цього не робити

Незважаючи на те, що паролі досить легко зламати і складно запам'ятати, багато людей продовжують ними користуватися. Суспільство просто ще не готове перейти на новий рівень кібербезпеки.

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Про це пише cnet.com.

Нові технології — наприклад, ключі та менеджери паролів — могли б скоротити використання паролів у повсякденному житті, але поки що вони не знаходять масового відгуку у компаній і споживачів.

Часто звичний пароль — це зона комфорту, пояснює співробітник компанії LastPass Майк Косак. Його компанія якраз і надає послуги з управління паролями.

"Думаю, що багато людей виросли з [паролями], їх легко реалізувати, легко аутентифікувати", — міркує Косак.

При цьому перехід на нові технології позитивно вплинув би на ситуацію з безпекою. Нові інструменти усували б ризики, пов'язані зі слабкими, повторно використовуваними або вже скомпрометованими паролями.

Фахівці нагадують, що надійними вважаються довгі, випадкові й унікальні для кожного облікового запису паролі. Їх, звісно, складно запам'ятати, — і якраз для цього і придуманий менеджер паролів. Він сам запам'ятовує ваші паролі, а від користувача потрібен лише один головний пароль — для доступу до всіх інших.

Як створювати надійні паролі

Що довший пароль, то сильніший захист. Краще використовувати не менше 16 символів. Це можуть бути і випадкові послідовності таких символів, і парольні фрази (наприклад, комбінація з трьох непов'язаних між собою слів).

Не використовуйте свій день народження або іншу важливу особисту дату, тому що кіберзлочинці можуть легко їх знайти. Назви пісень і відомі цитати теж не підійдуть.

Уникайте клішованих замін, як-от використання @ замість "at" або "a" і $ замість "s".

Раніше Фокус писав, що потрібно робити, якщо ви отримали лист із проханням "скинути пароль". Є кілька корисних інструкцій, головна з яких — не натискати на посилання в листі.

Також стало відомо, що у США чоловік подав до суду на сусідку з вимогою дати йому пароль від Wi-Fi. Цей позов назвали одним із найбезглуздіших в американській історії.