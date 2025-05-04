Лучшие бесплатные антивирусы 2025 года: как защититься от хакеров и аферистов

Большинство современных устройств поставляются со встроенным антивирусным программным обеспечением. Эти инструменты неплохо справляются с базовыми вызовами, но часто им не хватает расширенных функций.

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Об этом пишет cnet.com.

Как отмечает издание, некоторые бесплатные антивирусные программы поставляются сразу в бесплатных пакетах безопасности вместе с другими инструментами.

Avira Free Antivirus

Этот антивирус рекомендуется выбрать, если речь идет об общей защите.

Плюсы:

Защита в реальном времени.

Защита от фишинга и программ-вымогателей.

Автоматизированные ежедневные и еженедельные сканирования с возможностью планирования.

Обновление программного обеспечения.

Безопасные инструменты просмотра.

Менеджер паролей.

Приложения доступны для Windows, MacOS, iOS и Android.

Минусы:

Некоторые инструменты доступны только для пользователей Windows.

Панель инструментов включает в себя некоторые агрессивные апсейлы.

Microsoft Defender

Это лучший бесплатный антивирус для Windows (раньше он назывался Windows Defender).

Плюсы

Встроен в Windows 10 и 11 и включено по умолчанию.

Регулярно обновляется.

Защита в реальном времени.

Минусы:

Ресурсоемкий.

Нет возможности запланировать сканирование вручную.

Защита от программ-вымогателей очень ограничена.

Bitdefender

Бесплатная версия этого антивируса лучше всего подходит для мониторинга в реальном времени на ПК с ОС Windows.

Плюсы:

Защита в реальном времени.

Возможность планирования сканирования.

Легкий и нетребовательный к ресурсам ПК.

Для бесплатных пользователей доступна поддержка клиентов в режиме реального времени.

Минусы:

Первое сканирование занимает много времени.

AVG Antivirus Free

Он заявлен как лучший бесплатный кроссплатформенный антивирус.

Плюсы:

Защита в реальном времени.

Инструмент планирования сканирования.

Защита от фишинга и программ-вымогателей.

Расширение браузера для блокировки сторонних отслеживающих и вредоносных веб-сайтов.

Доступно для Windows, MacOS, iOS и Android.

Минусы:

Навязчиво пытается продать платную подписку при вызове определённых функций или «умном сканировании».

Стоит упомянуть и Malwarebytes – это один из лучших инструментов для поиска и удаления вредоносных программ на вашем компьютере. Однако в бесплатной версии Malwarebytes не предлагает защиту в реальном времени.

Ранее Фокус писал про новую методику хакеров «путешествие во времени». Киберпреступники, связанные с группой Medusa, стали использовать эту методику, манипулируя внутренними часами системы и таким образом обходя защиту устройства.

Также стало известно, что в Ирландии хакеры украли у бизнесмена десятки тысяч фунтов стерлингов с помощью его же смартфона.