Лучшие бесплатные антивирусы 2025 года: как защититься от хакеров и аферистов
Большинство современных устройств поставляются со встроенным антивирусным программным обеспечением. Эти инструменты неплохо справляются с базовыми вызовами, но часто им не хватает расширенных функций.
Об этом пишет cnet.com.
Как отмечает издание, некоторые бесплатные антивирусные программы поставляются сразу в бесплатных пакетах безопасности вместе с другими инструментами.
Avira Free Antivirus
Этот антивирус рекомендуется выбрать, если речь идет об общей защите.
Плюсы:
- Защита в реальном времени.
- Защита от фишинга и программ-вымогателей.
- Автоматизированные ежедневные и еженедельные сканирования с возможностью планирования.
- Обновление программного обеспечения.
- Безопасные инструменты просмотра.
- Менеджер паролей.
- Приложения доступны для Windows, MacOS, iOS и Android.
Минусы:
- Некоторые инструменты доступны только для пользователей Windows.
- Панель инструментов включает в себя некоторые агрессивные апсейлы.
Microsoft Defender
Это лучший бесплатный антивирус для Windows (раньше он назывался Windows Defender).
Плюсы
- Встроен в Windows 10 и 11 и включено по умолчанию.
- Регулярно обновляется.
- Защита в реальном времени.
Минусы:
- Ресурсоемкий.
- Нет возможности запланировать сканирование вручную.
- Защита от программ-вымогателей очень ограничена.
Bitdefender
Бесплатная версия этого антивируса лучше всего подходит для мониторинга в реальном времени на ПК с ОС Windows.
Плюсы:
- Защита в реальном времени.
- Возможность планирования сканирования.
- Легкий и нетребовательный к ресурсам ПК.
- Для бесплатных пользователей доступна поддержка клиентов в режиме реального времени.
Минусы:
- Первое сканирование занимает много времени.
AVG Antivirus Free
Он заявлен как лучший бесплатный кроссплатформенный антивирус.
Плюсы:
- Защита в реальном времени.
- Инструмент планирования сканирования.
- Защита от фишинга и программ-вымогателей.
- Расширение браузера для блокировки сторонних отслеживающих и вредоносных веб-сайтов.
- Доступно для Windows, MacOS, iOS и Android.
Минусы:
- Навязчиво пытается продать платную подписку при вызове определённых функций или «умном сканировании».
Стоит упомянуть и Malwarebytes – это один из лучших инструментов для поиска и удаления вредоносных программ на вашем компьютере. Однако в бесплатной версии Malwarebytes не предлагает защиту в реальном времени.
Ранее Фокус писал про новую методику хакеров «путешествие во времени». Киберпреступники, связанные с группой Medusa, стали использовать эту методику, манипулируя внутренними часами системы и таким образом обходя защиту устройства.
Также стало известно, что в Ирландии хакеры украли у бизнесмена десятки тысяч фунтов стерлингов с помощью его же смартфона.