Найкращі безкоштовні антивіруси 2025 року: як захиститися від хакерів та аферистів
Більшість сучасних пристроїв постачаються з вбудованим антивірусним програмним забезпеченням. Ці інструменти непогано справляються з базовими викликами, але часто їм не вистачає розширених функцій.
Про це пише cnet.com.
Як зазначає видання, деякі безоплатні антивірусні програми постачаються одразу в безоплатних пакетах безпеки разом з іншими інструментами.
Avira Free Antivirus
Цей антивірус рекомендується вибрати, якщо йдеться про загальний захист.
Плюси:
- Захист у реальному часі.
- Захист від фішингу та програм-вимагачів.
- Автоматизовані щоденні та щотижневі сканування з можливістю планування.
- Оновлення програмного забезпечення.
- Безпечні інструменти перегляду.
- Менеджер паролів.
- Додатки доступні для Windows, MacOS, iOS та Android.
Мінуси:
- Деякі інструменти доступні тільки для користувачів Windows.
- Панель інструментів містить деякі агресивні апсейли.
Microsoft Defender
Це найкращий безкоштовний антивірус для Windows (раніше він називався Windows Defender).
Плюси
- Вбудований у Windows 10 і 11 і ввімкнений за замовчуванням.
- Регулярно оновлюється.
- Захист у реальному часі.
Мінуси:
- Ресурсомісткий.
- Немає можливості запланувати сканування вручну.
- Захист від програм-вимагачів дуже обмежений.
Bitdefender
Безкоштовна версія цього антивіруса найкраще підходить для моніторингу в реальному часі на ПК з ОС Windows.
Плюси:
- Захист у реальному часі.
- Можливість планування сканування.
- Легкий і невимогливий до ресурсів ПК.
- Для безкоштовних користувачів доступна підтримка клієнтів у режимі реального часу.
Мінуси:
- Перше сканування займає багато часу.
AVG Antivirus Free
Він заявлений як найкращий безкоштовний кросплатформний антивірус.
Плюси:
- Захист у реальному часі.
- Інструмент планування сканування.
- Захист від фішингу та програм-вимагачів.
- Розширення браузера для блокування сторонніх відстежувальних і шкідливих веб-сайтів.
- Доступно для Windows, MacOS, iOS і Android.
Мінуси:
- Нав'язливо намагається продати платну підписку під час виклику певних функцій або "розумного сканування".
Варто згадати і Malwarebytes — це один із найкращих інструментів для пошуку та видалення шкідливих програм на вашому комп'ютері. Однак у безкоштовній версії Malwarebytes не пропонує захист у реальному часі.
Раніше Фокус писав про нову методику хакерів "подорож у часі". Кіберзлочинці, пов'язані з групою Medusa, стали використовувати цю методику, маніпулюючи внутрішнім годинником системи і таким чином обходячи захист пристрою.
Також стало відомо, що в Ірландії хакери вкрали у бізнесмена десятки тисяч фунтів стерлінгів за допомогою його ж смартфона.