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Діджитал

Найкращі безкоштовні антивіруси 2025 року: як захиститися від хакерів та аферистів

ноутбук з антивірусом
Фото: з відкритих джерел | Антивірус на ноутбуці: ілюстративне фото

Більшість сучасних пристроїв постачаються з вбудованим антивірусним програмним забезпеченням. Ці інструменти непогано справляються з базовими викликами, але часто їм не вистачає розширених функцій.

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Про це пише cnet.com.

Як зазначає видання, деякі безоплатні антивірусні програми постачаються одразу в безоплатних пакетах безпеки разом з іншими інструментами.

Avira Free Antivirus

Цей антивірус рекомендується вибрати, якщо йдеться про загальний захист.

Плюси:

  • Захист у реальному часі.
  • Захист від фішингу та програм-вимагачів.
  • Автоматизовані щоденні та щотижневі сканування з можливістю планування.
  • Оновлення програмного забезпечення.
  • Безпечні інструменти перегляду.
  • Менеджер паролів.
  • Додатки доступні для Windows, MacOS, iOS та Android.

Мінуси:

  • Деякі інструменти доступні тільки для користувачів Windows.
  • Панель інструментів містить деякі агресивні апсейли.

Microsoft Defender

Це найкращий безкоштовний антивірус для Windows (раніше він називався Windows Defender).

Плюси

  • Вбудований у Windows 10 і 11 і ввімкнений за замовчуванням.
  • Регулярно оновлюється.
  • Захист у реальному часі.

Мінуси:

  • Ресурсомісткий.
  • Немає можливості запланувати сканування вручну.
  • Захист від програм-вимагачів дуже обмежений.

Bitdefender

Безкоштовна версія цього антивіруса найкраще підходить для моніторингу в реальному часі на ПК з ОС Windows.

Плюси:

  • Захист у реальному часі.
  • Можливість планування сканування.
  • Легкий і невимогливий до ресурсів ПК.
  • Для безкоштовних користувачів доступна підтримка клієнтів у режимі реального часу.

Мінуси:

  • Перше сканування займає багато часу.

AVG Antivirus Free

Він заявлений як найкращий безкоштовний кросплатформний антивірус.

Плюси:

  • Захист у реальному часі.
  • Інструмент планування сканування.
  • Захист від фішингу та програм-вимагачів.
  • Розширення браузера для блокування сторонніх відстежувальних і шкідливих веб-сайтів.
  • Доступно для Windows, MacOS, iOS і Android.

Мінуси:

  • Нав'язливо намагається продати платну підписку під час виклику певних функцій або "розумного сканування".

Варто згадати і Malwarebytes — це один із найкращих інструментів для пошуку та видалення шкідливих програм на вашому комп'ютері. Однак у безкоштовній версії Malwarebytes не пропонує захист у реальному часі.

Раніше Фокус писав про нову методику хакерів "подорож у часі". Кіберзлочинці, пов'язані з групою Medusa, стали використовувати цю методику, маніпулюючи внутрішнім годинником системи і таким чином обходячи захист пристрою.

Також стало відомо, що в Ірландії хакери вкрали у бізнесмена десятки тисяч фунтів стерлінгів за допомогою його ж смартфона.