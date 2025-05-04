Найкращі безкоштовні антивіруси 2025 року: як захиститися від хакерів та аферистів

Більшість сучасних пристроїв постачаються з вбудованим антивірусним програмним забезпеченням. Ці інструменти непогано справляються з базовими викликами, але часто їм не вистачає розширених функцій.

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Про це пише cnet.com.

Як зазначає видання, деякі безоплатні антивірусні програми постачаються одразу в безоплатних пакетах безпеки разом з іншими інструментами.

Avira Free Antivirus

Цей антивірус рекомендується вибрати, якщо йдеться про загальний захист.

Плюси:

Захист у реальному часі.

Захист від фішингу та програм-вимагачів.

Автоматизовані щоденні та щотижневі сканування з можливістю планування.

Оновлення програмного забезпечення.

Безпечні інструменти перегляду.

Менеджер паролів.

Додатки доступні для Windows, MacOS, iOS та Android.

Мінуси:

Деякі інструменти доступні тільки для користувачів Windows.

Панель інструментів містить деякі агресивні апсейли.

Microsoft Defender

Це найкращий безкоштовний антивірус для Windows (раніше він називався Windows Defender).

Плюси

Вбудований у Windows 10 і 11 і ввімкнений за замовчуванням.

Регулярно оновлюється.

Захист у реальному часі.

Мінуси:

Ресурсомісткий.

Немає можливості запланувати сканування вручну.

Захист від програм-вимагачів дуже обмежений.

Bitdefender

Безкоштовна версія цього антивіруса найкраще підходить для моніторингу в реальному часі на ПК з ОС Windows.

Плюси:

Захист у реальному часі.

Можливість планування сканування.

Легкий і невимогливий до ресурсів ПК.

Для безкоштовних користувачів доступна підтримка клієнтів у режимі реального часу.

Мінуси:

Перше сканування займає багато часу.

AVG Antivirus Free

Він заявлений як найкращий безкоштовний кросплатформний антивірус.

Плюси:

Захист у реальному часі.

Інструмент планування сканування.

Захист від фішингу та програм-вимагачів.

Розширення браузера для блокування сторонніх відстежувальних і шкідливих веб-сайтів.

Доступно для Windows, MacOS, iOS і Android.

Мінуси:

Нав'язливо намагається продати платну підписку під час виклику певних функцій або "розумного сканування".

Варто згадати і Malwarebytes — це один із найкращих інструментів для пошуку та видалення шкідливих програм на вашому комп'ютері. Однак у безкоштовній версії Malwarebytes не пропонує захист у реальному часі.

Раніше Фокус писав про нову методику хакерів "подорож у часі". Кіберзлочинці, пов'язані з групою Medusa, стали використовувати цю методику, маніпулюючи внутрішнім годинником системи і таким чином обходячи захист пристрою.

Також стало відомо, що в Ірландії хакери вкрали у бізнесмена десятки тисяч фунтів стерлінгів за допомогою його ж смартфона.