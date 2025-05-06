Лучшие телевизоры Sony 2025 года: бюджетные, для игр и домашнего кинотеатра (фото)

Эксперты протестировали некоторые и телевизоров Sony, которые известны своим превосходным качеством изображения и звука, а также OLED-экранами. В подборку вошли Sony Bravia 8 II, Sony A95L, Sony Bravia 5 и Sony Bravia 3.

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Об этом пишет zdnet.com.

Sony Bravia 8 II. Лучший телевизор в целом

Bravia 8 II — это последняя версия OLED-телевизора Sony премиум-класса с обновленной панелью QD-OLED и множеством других усовершенствований, таких как обработка звука и изображения с помощью искусственного интеллекта.

Телевизор Sony Bravia 8 II Фото: Sony

Панель QD-OLED обеспечивает более яркое изображение с более смелыми, реалистичными цветами. Благодаря специальным режимам изображения, откалиброванным в студии, для потоковой передачи фильмов и шоу вы получите больше деталей и более четкий контраст. Он также имеет эксклюзивную поддержку VRR и автоматическое отображение тонов HDR для игр на PS5.

Bravia 8 II — это устройство премиум-класса с соответствующей ценой, но оно того стоит, особенно если вы отдаете приоритет качеству изображения и звука при выборе нового экрана для домашнего кинотеатра.

Технические характеристики Sony Bravia 8 II:

Размер экрана: 65 дюймов

Тип панели: QD-OLED

Частота обновления: 120 Гц

Разрешение: 4K

HDR: Dolby Vision

Аудио: Dolby Atmos, Acoustic Surface Audio+

Голосовое управление: Google Assistant, Alexa

Sony A95L. Лучший телевизор для игр

Хотя Sony A95L относится к линейке 2024 года, он по-прежнему предлагает превосходное качество изображения OLED, а также высококачественный звук с отслеживанием объектов благодаря технологии Sony Acoustic Surface Audio+.

Телевизор Sony A95L Фото: reviewed.com

Sony A95L имеет частоту обновления 120 Гц, панель QD-OLED для повышенной контрастности и точности цветопередачи, а также поддержку Dolby Vision HDR. Вы также получите эксклюзивную поддержку VRR для игр на PS5, предотвращая раздражающие задержки и подрагивания. Благодаря четырем портам HDMI, а также компонентному и композитному подключению это идеальный телевизор для настройки нескольких игровых консолей, даже ретро.

Независимо от того, играете ли вы на PlayStation 5, Switch или Xbox Series X|S, вы сможете в полной мере воспользоваться высокой частотой обновления A95L, качеством изображения OLED и Dolby Vision HDR во время игры.

Технические характеристики Sony A95L:

Размер экрана: от 55 до 77 дюймов

Тип панели: QD-OLED

Частота обновления: 120 Гц

Разрешение: 4K

HDR: Dolby Vision

Аудио: Dolby Atmos, Acoustic Surface Audio+

Голосовое управление: Google Assistant, Alexa

Sony Bravia 3. Лучший бюджетный телевизор

Sony известна своими высококачественными и часто дорогими телевизорами, но Bravia 3 — гораздо более бюджетный вариант, который по-прежнему предлагает функции премиум-класса.

Телевизор Sony Bravia 3 Фото: Sony

Sony Bravia 3 доступен с размерами экрана от 43 до 85 дюймов, по цене значительно ниже 1500 и даже 1000 долларов в зависимости от модели. То, что они более доступны, не означает, что Bravia 3 экономит на функциях. Вы по-прежнему получите превосходное качество изображения и звука с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, а также Bluetooth-подключением и поддержкой AirPlay 2.

Независимо от того, ищете ли вы доступное обновление для своего основного телевизора или недорогой второй экран для своего офиса или спальни, Bravia 3 — это надежный выбор для потоковой передачи и игр.

Технические характеристики Sony Bravia 3:

Размер экрана: от 43 до 85 дюймов

Тип панели: светодиодная

Частота обновления: 60 Гц

Разрешение: 4K

HDR: Dolby Vision

Аудио: Dolby Atmos

Голосовое управление: Google Assistant, Alexa

Sony Bravia 5. Лучший телевизор с большим экраном

Sony Bravia 5 теперь доступен с размером экрана до 98 дюймов, что делает его идеальным выбором для модернизации домашнего кинотеатра с помощью экрана по-настоящему кинематографического размера.

Телевизор Sony Bravia 5 Фото: zdnet.com

Предыдущая версия Bravia 5 имела ограничение по размеру в 85 дюймов, но в выпуске 2025 года появилась опция 98 дюймов для покупателей, желающих создать по-настоящему кинематографический опыт в комфорте собственного дома. Наряду с большим экраном, новая версия оснащена обновленными функциями, такими как режим изображения IMAX Enhanced, поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos, а также поддержка AirPlay 2 и Google Cast для демонстрации экрана с устройств Android и iOS.

С вариантами размера экрана 85 и 98 дюймов Bravia 5 является надежным вариантом для создания кинотеатра у вас дома. Обновленная мини-светодиодная панель поддерживает автоматическое отображение тонов HDR для игр на консолях и ПК, частоту обновления 120 Гц и улучшенную обработку изображения и звука.

Технические характеристики Sony Bravia 5:

Размер экрана: от 55 до 98 дюймов

Тип панели: Mini LED

Частота обновления: 120 Гц

Разрешение: 4K

HDR: Dolby Vision

Аудио: Dolby Atmos, Acoustic Multi-Audio+

Голосовое управление: Google Assistant, Alexa

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