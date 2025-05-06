Найкращі телевізори Sony 2025 року: бюджетні, для ігор і домашнього кінотеатру (фото)

Експерти протестували деякі з телевізорів Sony, які відомі своєю чудовою якістю зображення і звуку, а також OLED-екранами. До добірки увійшли Sony Bravia 8 II, Sony A95L, Sony Bravia 5 і Sony Bravia 3.

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Про це пише zdnet.com.

Sony Bravia 8 II. Найкращий телевізор загалом

Bravia 8 II — це остання версія OLED-телевізора Sony преміум-класу з оновленою панеллю QD-OLED і безліччю інших удосконалень, як-от обробка звуку та зображення за допомогою штучного інтелекту.

Телевізор Sony Bravia 8 II Фото: Sony

Панель QD-OLED забезпечує більш яскраве зображення з більш сміливими, реалістичними кольорами. Завдяки спеціальним режимам зображення, відкаліброваним у студії, для потокового передавання фільмів і шоу ви отримаєте більше деталей і чіткіший контраст. Він також має ексклюзивну підтримку VRR і автоматичне відображення тонів HDR для ігор на PS5.

Bravia 8 II — це пристрій преміум-класу з відповідною ціною, але він того вартий, особливо якщо ви віддаєте пріоритет якості зображення і звуку під час вибору нового екрана для домашнього кінотеатру.

Технічні характеристики Sony Bravia 8 II:

Розмір екрану: 65 дюймів

Тип панелі: QD-OLED

Частота оновлення: 120 Гц

Роздільна здатність: 4K

HDR: Dolby Vision

Аудіо: Dolby Atmos, Acoustic Surface Audio+

Голосове управління: Google Assistant, Alexa

Sony A95L. Найкращий телевізор для ігор

Хоча Sony A95L належить до лінійки 2024 року, він, як і раніше, пропонує чудову якість зображення OLED, а також високоякісний звук з відстеженням об'єктів завдяки технології Sony Acoustic Surface Audio+.

Телевізор Sony A95L Фото: reviewed.com

Sony A95L має частоту оновлення 120 Гц, панель QD-OLED для підвищеної контрастності та точності передачі кольору, а також підтримку Dolby Vision HDR. Ви також отримаєте ексклюзивну підтримку VRR для ігор на PS5, запобігаючи дратівливим затримкам і тремтінню. Завдяки чотирьом портам HDMI, а також компонентному та композитному під'єднанню це ідеальний телевізор для налаштування кількох ігрових консолей, навіть ретро.

Незалежно від того, чи граєте ви на PlayStation 5, Switch або Xbox Series X|S, ви зможете повною мірою скористатися високою частотою оновлення A95L, якістю зображення OLED і Dolby Vision HDR під час гри.

Технічні характеристики Sony A95L:

Розмір екрана: від 55 до 77 дюймів

Тип панелі: QD-OLED

Частота оновлення: 120 Гц

Роздільна здатність: 4K

HDR: Dolby Vision

Аудіо: Dolby Atmos, Acoustic Surface Audio+

Голосове управління: Google Assistant, Alexa

Sony Bravia 3. Найкращий бюджетний телевізор

Sony відома своїми високоякісними і часто дорогими телевізорами, але Bravia 3 — набагато бюджетніший варіант, який, як і раніше, пропонує функції преміум-класу.

Телевізор Sony Bravia 3 Фото: Sony

Sony Bravia 3 доступний з розмірами екрана від 43 до 85 дюймів, за ціною значно нижчою за 1500 і навіть 1000 доларів залежно від моделі. Те, що вони більш доступні, не означає, що Bravia 3 економить на функціях. Ви як і раніше отримаєте чудову якість зображення і звуку з підтримкою Dolby Vision і Dolby Atmos, а також Bluetooth-підключенням і підтримкою AirPlay 2.

Незалежно від того, чи шукаєте ви доступне оновлення для свого основного телевізора, чи недорогий другий екран для свого офісу або спальні, Bravia 3 — це надійний вибір для потокового передавання та ігор.

Технічні характеристики Sony Bravia 3:

Розмір екрана: від 43 до 85 дюймів

Тип панелі: світлодіодна

Частота оновлення: 60 Гц

Роздільна здатність: 4K

HDR: Dolby Vision

Аудіо: Dolby Atmos

Голосове управління: Google Assistant, Alexa

Sony Bravia 5. Найкращий телевізор із великим екраном

Sony Bravia 5 тепер доступний з розміром екрана до 98 дюймів, що робить його ідеальним вибором для модернізації домашнього кінотеатру за допомогою екрана по-справжньому кінематографічного розміру.

Телевізор Sony Bravia 5 Фото: zdnet.com

Попередня версія Bravia 5 мала обмеження за розміром у 85 дюймів, але у випуску 2025 року з'явилася опція 98 дюймів для покупців, які бажають створити по-справжньому кінематографічний досвід у комфорті власного будинку. Поряд із більшим екраном, нову версію оснащено оновленими функціями, як-от режим зображення IMAX Enhanced, підтримка Dolby Vision і Dolby Atmos, а також підтримка AirPlay 2 і Google Cast для демонстрації екрана з пристроїв Android і iOS.

З варіантами розміру екрана 85 і 98 дюймів Bravia 5 є надійним варіантом для створення кінотеатру у вас вдома. Оновлена міні-світлодіодна панель підтримує автоматичне відображення тонів HDR для ігор на консолях і ПК, частоту оновлення 120 Гц і поліпшене оброблення зображення та звуку.

Технічні характеристики Sony Bravia 5:

Розмір екрана: від 55 до 98 дюймів

Тип панелі: Mini LED

Частота оновлення: 120 Гц

Роздільна здатність: 4K

HDR: Dolby Vision

Аудіо: Dolby Atmos, Acoustic Multi-Audio+

Голосове управління: Google Assistant, Alexa

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