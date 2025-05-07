Загадочный источник энергии скрывается прямо в Земле: что такое природный водород

Под поверхностью Земли может быть обнаружен загадочный источник энергии, который меняет то, что ученые понимают под стихийными бедствиями и чистой энергией.

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Об этом пишет ecoticias.com.

Согласно текущим исследованиям, землетрясения, хотя и высвобождают тектоническое напряжение, также производят огромное количество газообразного водорода, который может быть потенциально новым источником энергии. Компании разрабатывают подземные залежи водорода.

Извлечение водорода из горных пород

Когда происходят землетрясения, тектонические плиты смещаются и разрушают горные породы, такие как кварц. Кварц — это минерал, известный своими электрическими свойствами. Образующиеся трещины позволяют воде просачиваться в недавно созданные щели, запуская химические реакции, которые генерируют молекулярный водород.

Исследование, проведенное учеными из Висконсинского университета, показало, что когда пьезоэлектрические минералы, такие как кварц, измельчаются под высоким давлением в присутствии воды, они производят значительное количество газообразного водорода. Этот процесс активирует механическое напряжение, что является ключом к пониманию зон, богатых водородом, обнаруженных вдоль активных линий разломов. Землетрясения, возможно, являются собственными подземными фабриками водорода Земли.

Все эти выводы, касающиеся связи землетрясения и водорода, указывают на интерес к природному водороду, который существует под землей в больших количествах. По крайней мере, в этом уверены некоторые ученые. Если этот вызванный землетрясением водород будет эффективно улавливаться, он поможет развитию индустрии чистой энергии.

Пьезоэлектрохимические реакции в действии

Недавнее геологическое исследование предложило объяснение того, как землетрясение приводит к производству водорода. Оно начинается с явления, называемого пьезоэлектрохимическим (PZEC) эффектом. Когда пьезоэлектрические минералы, такие как кварц и серпентин, деформируются под действием тектонического напряжения, они преобразуют механическую энергию непосредственно в химическую. Деформация заставляет эти минералы расщеплять молекулы воды на водород и кислород.

Исследователи наблюдали во время лабораторных экспериментов, что когда пьезоэлектрические минералы деформируются в присутствии воды, они выделяют молекулярный водород из-за чрезвычайно низкой растворимости водорода. Это создает тектонический водород.

Вырабатываемый водород служит ценным источником энергии для микробной жизни глубоко в земной коре, в том числе на границе ледника и коренной породы.

Водород — это система раннего оповещения

Природный водород может играть еще одну важную роль, будучи системой раннего оповещения о землетрясениях. Поскольку водородный газ плохо растворяется в воде и значительно ускользает из скальных образований, повышенные уровни вблизи активных разломов могут указывать на продолжающееся подземное напряжение. Мониторинг уровней водорода в зонах разломов позволяет получить представление о глубокой геологической активности, предоставляя ранние признаки сейсмических событий.

Выводы

Хотя было обнаружено, что водородный газ может быть побочным продуктом землетрясений, также было замечено, что водород может быть инструментом, используемым для прогнозирования землетрясений. Хотя водород долгое время игнорировался в геологических исследованиях, это новое исследование переосмысливает его как "ключевого игрока" во внутренней механике Земли.

В то время как проводятся все больше исследований природного водорода, ученые спешат открыть лучшие методы обнаружения и извлечения этого важного ресурса. Тектонический водород действительно представляет собой скрытую силу с огромным потенциалом. Еще больше открытий указывают на то, что водород уже много лет находится под горными хребтами Земли.

Ранее мы писали, что придумали ученые, чтобы получить в 4 раза больше водорода. Южнокорейские исследователи разработали новый метод производства водорода из сахарного тростника, — топлива, которое называют энергией следующего поколения.