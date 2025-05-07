Загадкове джерело енергії ховається просто в Землі: що таке природний водень

Під поверхнею Землі може бути виявлено загадкове джерело енергії, яке змінює те, що вчені розуміють під стихійними лихами і чистою енергією.

Related video

Про це пише ecoticias.com.

Згідно з поточними дослідженнями, землетруси, хоча і вивільняють тектонічну напругу, також виробляють величезну кількість газоподібного водню, який може бути потенційно новим джерелом енергії. Компанії розробляють підземні поклади водню.

Вилучення водню з гірських порід

Коли відбуваються землетруси, тектонічні плити зміщуються і руйнують гірські породи, такі як кварц. Кварц — це мінерал, відомий своїми електричними властивостями. Утворені тріщини дозволяють воді просочуватися в недавно створені щілини, запускаючи хімічні реакції, які генерують молекулярний водень.

Дослідження, проведене вченими з Вісконсинського університету, показало, що коли п'єзоелектричні мінерали, такі як кварц, подрібнюються під високим тиском у присутності води, вони виробляють значну кількість газоподібного водню. Цей процес активує механічну напругу, що є ключем до розуміння зон, багатих воднем, виявлених уздовж активних ліній розломів. Землетруси, можливо, є власними підземними фабриками водню Землі.

Усі ці висновки, що стосуються зв'язку землетрусу і водню, вказують на інтерес до природного водню, який існує під землею у великих кількостях. Принаймні, в цьому впевнені деякі вчені. Якщо цей викликаний землетрусом водень буде ефективно вловлюватися, він допоможе розвитку індустрії чистої енергії.

П'єзоелектрохімічні реакції в дії

Нещодавнє геологічне дослідження запропонувало пояснення того, як землетрус призводить до виробництва водню. Воно починається з явища, званого п'єзоелектрохімічним (PZEC) ефектом. Коли п'єзоелектричні мінерали, такі як кварц і серпентин, деформуються під дією тектонічного напруження, вони перетворюють механічну енергію безпосередньо на хімічну. Деформація змушує ці мінерали розщеплювати молекули води на водень і кисень.

Дослідники спостерігали під час лабораторних експериментів, що коли п'єзоелектричні мінерали деформуються в присутності води, вони виділяють молекулярний водень через надзвичайно низьку розчинність водню. Це створює тектонічний водень.

Водень, що виробляється, слугує цінним джерелом енергії для мікробного життя глибоко в земній корі, зокрема й на межі льодовика і корінної породи.

Водень — це система раннього оповіщення

Природний водень може відігравати ще одну важливу роль, будучи системою раннього оповіщення про землетруси. Оскільки водневий газ погано розчиняється у воді і значно вислизає зі скельних утворень, підвищені рівні поблизу активних розломів можуть вказувати на тривале підземне напруження. Моніторинг рівнів водню в зонах розломів дає змогу отримати уявлення про глибоку геологічну активність, надаючи ранні ознаки сейсмічних подій.

Висновки

Хоча було виявлено, що водневий газ може бути побічним продуктом землетрусів, також було помічено, що водень може бути інструментом, який використовується для прогнозування землетрусів. Хоча водень довгий час ігнорувався в геологічних дослідженнях, це нове дослідження переосмислює його як "ключового гравця" у внутрішній механіці Землі.

У той час як проводять дедалі більше досліджень природного водню, вчені поспішають відкрити кращі методи виявлення і вилучення цього важливого ресурсу. Тектонічний водень дійсно являє собою приховану силу з величезним потенціалом. Ще більше відкриттів вказують на те, що водень уже багато років перебуває під гірськими хребтами Землі.

Раніше ми писали, що вигадали вчені, щоб отримати в 4 рази більше водню. Південнокорейські дослідники розробили новий метод виробництва водню з цукрової тростини, — палива, яке називають енергією наступного покоління.