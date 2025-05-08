Индустрия чипов несет убытки из-за санкций США против Китая: у Трампа принимают меры

Американские технологические компании несут потери из-за новых таможенных пошлин президента США Дональда Трампа и ограничения поставок полупроводниковой продукции в Китай.

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Об этом сообщает издание CNBC, ссылаясь на заявления предприятий.

Во вторник, 6 мая, производитель процессоров AMD заявил, что ожидает потери дохода в размере 1,5 млрд долларов до конца финансового года из-за ограничений на экспорт ИИ-чипов в Китай, несмотря на то, что прибыль за первый квартал превысила прогнозы. Генеральный директор AMD Лиза Су заявила на телефонной конференции во вторник, что ограничения сильнее всего повлияют на показатели второго и третьего кварталов 2025 года, передает агентство Reuters.

Super Micro Computer Inc, один из ведущих производителей серверного оборудования, в тот же день сообщила, что не будет давать прогнозов на свой финансовый год 2026, пока ситуация не станет более ясной. Акции компании упали на 4% на премаркете.

Marvell Technology, еще одна американская компания, занимающаяся электроникой, решила перенести запланированный ранее день инвестора с 10 июня на 2026 год. Ее акции на премаркете упали на 4,4%.

"Мы решили отложить день инвестора, учитывая текущую неопределенную макроэкономическую ситуацию", — заявил Мэтт Мерфи, генеральный директор Marvell.

Производители из США хотят продавать чипы в Китай Фото: Скрин видео

Крупные компании из холдинга VanEck Semiconductor ETF также потеряли 12% в стоимости акций с начала 2025 года.

Акции полупроводниковых компаний в этом году оказались под давлением на фоне растущей макроэкономической неопределенности и торговой политики США. Представители отрасли сильно обеспокоены из-за спроса на продукцию для ИИ, даже несмотря на то, что такие технологические гиганты, как Microsoft и Amazon продолжают вкладывать миллиарды долларов в строительство центров обработки данных. Дело в том, что Китай является очень крупным рынком сбыта.

Американская индустрия производства микросхем стремится показать, что она лидирует в технологиях по сравнению с Китаем и что ей следует разрешить продавать там больше продукции. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан заявил CNBC, что через два-три года рынок искусственного интеллекта в Китае, скорее всего, достигнет объема 50 миллиардов долларов.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан Фото: NVidia

"Было бы огромной потерей не иметь возможности работать с ним, как американская компания. Это вернет доходы, это вернет налоги, это создаст много рабочих мест здесь, в Соединенных Штатах", — считает Дженсен Хуан.

Не только американские компании страдают из-за ограничений. В апреле южнокорейская корпорация Samsung (один из крупнейших производителей микросхем памяти) заявила, что ожидает высокой волатильности спроса. в результате изменений тарифной политики и макроэкономической неопределенности. Руководство компании не может предсказать влияние пошлин США и контрмер со стороны других стран на бизнес, но ожидает "много неприятностей".

Давление индустрии чипов сыграло свою роль. Как пишет Reuters, администрация Дональда Трампа планирует пересмотреть ограничения на экспорт чипов ИИ эпохи Джо Байдена. Бывший президент США обнародовал программу за неделю до окончания своего срока, и она должна вступить в силу 15 мая.

В апреле Вашингтон добавил больше полупроводниковой продукции от Nvidia и AMD в список товаров, экспорт которых в Китай ограничен, в соответствии с ограничениями программы Джо Байдена. Кроме того, программа делит мир на три уровня:

Тайвань и еще 17 стран могут получать передовые чипы неограниченно; около 120 других могут получать чипы с ограничениями; Китаю, России, Ирану, Северной Кореи и ряду стран, вызывающих беспокойство, поставки полностью заблокированы.

По информации источников Reuters, теперь администрация Трампа рассматривают возможность отказаться от многоуровневого доступа и заменить его глобальным режимом лицензирования с межправительственными соглашениями. Возможно, это упростит жизнь американским компаниям, которые теряют продажи и стоимость акций на фоне тревожных новостей об экспорте.

Ранее писали, что Китай совершил прорыв в производстве чипов, неожиданный для Запада. Ученые из Шанхая заявили о создании оборудования с технологией излучения в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUV).