Індустрія чипів зазнає збитків через санкції США проти Китаю: у Трампа вживають заходів

Американські технологічні компанії зазнають втрат через нові митні збори президента США Дональда Трампа та обмеження поставок напівпровідникової продукції до Китаю.

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Про це повідомляє видання CNBC, посилаючись на заяви підприємств.

У вівторок, 6 травня, виробник процесорів AMD заявив, що очікує втрати доходу в розмірі 1,5 млрд доларів до кінця фінансового року через обмеження на експорт ШІ-чипів до Китаю, незважаючи на те, що прибуток за перший квартал перевищив прогнози. Генеральний директор AMD Ліза Су заявила на телефонній конференції у вівторок, що обмеження найсильніше вплинуть на показники другого і третього кварталів 2025 року, передає агентство Reuters.

Super Micro Computer Inc, один із провідних виробників серверного обладнання, того самого дня повідомила, що не даватиме прогнозів на свій фінансовий рік 2026, поки ситуація не стане зрозумілішою. Акції компанії впали на 4% на премаркеті.

Marvell Technology, ще одна американська компанія, що займається електронікою, вирішила перенести запланований раніше день інвестора з 10 червня на 2026 рік. Її акції на премаркеті впали на 4,4%.

"Ми вирішили відкласти день інвестора, враховуючи поточну невизначену макроекономічну ситуацію", — заявив Метт Мерфі, генеральний директор Marvell.

Виробники зі США хочуть продавати чіпи в Китай Фото: Скрин відео

Великі компанії з холдингу VanEck Semiconductor ETF також втратили 12% у вартості акцій з початку 2025 року.

Акції напівпровідникових компаній цього року опинилися під тиском на тлі зростаючої макроекономічної невизначеності та торговельної політики США. Представники галузі сильно стурбовані через попит на продукцію для ШІ, навіть незважаючи на те, що такі технологічні гіганти, як Microsoft і Amazon продовжують вкладати мільярди доларів у будівництво центрів обробки даних. Річ у тім, що Китай є дуже великим ринком збуту.

Американська індустрія виробництва мікросхем прагне показати, що вона лідирує в технологіях порівняно з Китаєм і що їй слід дозволити продавати там більше продукції. Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан заявив CNBC, що через два-три роки ринок штучного інтелекту в Китаї, найімовірніше, досягне обсягу 50 мільярдів доларів.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан Фото: NVidia

"Було б величезною втратою не мати можливості працювати з ним, як американська компанія. Це поверне доходи, це поверне податки, це створить багато робочих місць тут, у Сполучених Штатах", — вважає Дженсен Хуан.

Не тільки американські компанії страждають через обмеження. У квітні південнокорейська корпорація Samsung (один з найбільших виробників мікросхем пам'яті) заявила, що очікує високої волатильності попиту внаслідок змін тарифної політики та макроекономічної невизначеності. Керівництво компанії не може передбачити вплив мит США і контрзаходів з боку інших країн на бізнес, але очікує "багато неприємностей".

Тиск індустрії чипів зіграв свою роль. Як пише Reuters, адміністрація Дональда Трампа планує переглянути обмеження на експорт чипів ШІ епохи Джо Байдена. Колишній президент США оприлюднив програму за тиждень до закінчення свого терміну, і вона має набути чинності 15 травня.

У квітні Вашингтон додав більше напівпровідникової продукції від Nvidia та AMD до списку товарів, експорт яких до Китаю обмежений, відповідно до обмежень програми Джо Байдена. Крім того, програма ділить світ на три рівні:

Тайвань і ще 17 країн можуть отримувати передові чипи необмежено; близько 120 інших можуть отримувати чіпи з обмеженнями; Китаю, Росії, Ірану, Північній Кореї та низці країн, що викликають занепокоєння, поставки повністю заблоковані.

За інформацією джерел Reuters, тепер адміністрація Трампа розглядає можливість відмовитися від багаторівневого доступу і замінити його глобальним режимом ліцензування з міжурядовими угодами. Можливо, це спростить життя американським компаніям, які втрачають продажі та вартість акцій на тлі тривожних новин про експорт.

Раніше писали, що Китай здійснив прорив у виробництві чіпів, несподіваний для Заходу. Вчені з Шанхая заявили про створення обладнання з технологією випромінювання в екстремальному ультрафіолетовому діапазоні (EUV).