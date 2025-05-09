ИИ показал самых типичных жителей России и других стран: как они выглядят (видео)

Искусственный интеллект показал, как представляет мужчин из России, Великобритании, США, Португалии, Италии, Испании, Франции, Германии, Японии, Кореи и Нигерии.

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Получившийся видеоролик британский блогер с ником reimagineuk опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Среднестатистического россиянина ИИ видит крупным широкоплечим мужчиной средних лет, невысокого роста со щетиной и выбритого почти налысо. Он одет в черно-белый спортивный костюм и носит золотую цепь.

Житель Великобритании тоже имеет довольно крупное телосложение и одет по-спортивному — в штаны Adidas и футболку любимого клуба. Он чуть постарше и добродушно улыбается, хотя вполне может ввязаться в драку между футбольными фанатами.

Мужчина из США получился накачанным бородатым южанином в ковбойской шляпе, джинсах, фланелевой рубашке без рукавов и солнцезащитных очках. В руках он держит символ американского фастфуда — большой чизбургер.

Португалец подозрительно похож лицом на известного футболиста Криштиану Роналду. Он одет в костюм с вычурной жилеткой, а на ремне, почему-то, носит рыболовную блесну.

Нигерию представляет состоятельный темнокожий мужчина, возможно, принц. Он настолько богат, что носит золотые часы на обоих запястьях, а за его спиной расположен роскошный автомобиль. Мужчина одет в вызывающий разноцветный костюм, какие редко встретишь в реальной жизни.

Жителя Германии ИИ видит как молодого парня-блондина с обширными татуировками на руках и шее. Он одет в футболку и шорты-карго, носит очки и светящиеся наушники, в целом же похож на диджея из местного клуба.

Японец — мужчина лет 30 в рубашке с галстуком и брюках, который будто только вышел из офиса поздно вечером. Он изображен возле уличного магазина с банкой газировки в руке

Во Франции, по мнению ИИ, уже давно не носят береты, полосатые рубашки и шарфы. Сейчас страну представляют молодые люди в штанах и водолазках со стильными очками и небрежной прической. Вероятно, такой мужчина может часами обсуждать искусство (ведь носит с собой книгу) и IT-технологии в современном баре или ресторане Парижа.

Италия держит марку, одевая своих граждан в стильные брючные костюмы. Ее представляет смуглый красавец с аккуратно выстриженной бородой и полурасстегнутой рубашкой.

Южная Корея имеет свой уникальный стиль, не в последнюю очередь вдохновенный музыкальным жанром K-Pop. ИИ считает, что типичный житель страны — это молодой и стильно одетый юноша с выкрашенными волосами.

Испанец очень похож на матадора из-за черного костюма-фрака с золотыми узорами и красной розой. Ему впору выступать на корриде, не хватает лишь традиционной шляпы-треуголки и красной тряпки для заманивания быка.

Ранее писали, почему ИИ на самом деле ничего не знает и часто обманывает пользователей. Современные модели могут выдумать ответ, если не могут найти в своей базе данных правильного. Все дело в том, что они не думают, как люди, а лишь пытаются угадать информацию на основе того, что видели раньше.