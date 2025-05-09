ШІ показав найтиповіших жителів Росії та інших країн: який вони мають вигляд (відео)

Штучний інтелект показав, як представляє чоловіків із Росії, Великої Британії, США, Португалії, Італії, Іспанії, Франції, Німеччини, Японії, Кореї та Нігерії.

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Одержаний відеоролик британський блогер із ніком reimagineuk опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Середньостатистичного росіянина ШІ бачить великим широкоплечим чоловіком середніх років, невисокого зросту зі щетиною і поголеного майже налисо. Він одягнений у чорно-білий спортивний костюм і носить золотий ланцюг.

Мешканець Великої Британії теж має доволі велику статуру і вдягнений по-спортивному — у штани Adidas і футболку улюбленого клубу. Він трохи старший і добродушно посміхається, хоча цілком може вплутатися в бійку між футбольними фанатами.

Чоловік зі США вийшов накачаним бородатим південцем у ковбойському капелюсі, джинсах, фланелевій сорочці без рукавів і сонцезахисних окулярах. У руках він тримає символ американського фастфуду — великий чизбургер.

Португалець підозріло схожий обличчям на відомого футболіста Кріштіану Роналду. Він одягнений у костюм із химерною жилеткою, а на ремені, чомусь, носить рибальську блешню.

Нігерію представляє заможний темношкірий чоловік, можливо, принц. Він настільки багатий, що носить золотий годинник на обох зап'ястях, а за його спиною розташований розкішний автомобіль. Чоловік одягнений у зухвалий різнокольоровий костюм, які рідко зустрінеш у реальному житті.

Жителя Німеччини ШІ бачить як молодого хлопця-блондина з великими татуюваннями на руках і шиї. Він одягнений у футболку і шорти-карго, носить окуляри і навушники, що світяться, загалом же схожий на діджея з місцевого клубу.

Японець — чоловік років 30 у сорочці з краваткою і штанах, який ніби щойно вийшов з офісу пізно ввечері. Він зображений біля вуличного магазину з банкою газованої води в руці

У Франції, на думку ШІ, вже давно не носять берети, смугасті сорочки та шарфи. Нині країну представляють молоді люди в штанах і водолазках зі стильними окулярами та недбалою зачіскою. Імовірно, такий чоловік може годинами обговорювати мистецтво (адже носить із собою книжку) та IT-технології в сучасному барі чи ресторані Парижа.

Італія тримає марку, одягаючи своїх громадян у стильні брючні костюми. Її представляє смаглявий красень з акуратно вистриженою бородою і напіврозстебнутою сорочкою.

Південна Корея має свій унікальний стиль, не в останню чергу натхненний музичним жанром K-Pop. ШІ вважає, що типовий житель країни — це молодий і стильно вдягнений юнак із пофарбованим волоссям.

Іспанець дуже схожий на матадора через чорний костюм-фрак із золотими візерунками і червоною трояндою. Йому впору виступати на кориді, не вистачає лише традиційного капелюха-трикутника і червоної ганчірки для заманювання бика.

Раніше писали, чому ШІ насправді нічого не знає і часто обманює користувачів. Сучасні моделі можуть вигадати відповідь, якщо не можуть знайти у своїй базі даних правильної. Річ у тім, що вони не думають, як люди, а лише намагаються вгадати інформацію на основі того, що бачили раніше.