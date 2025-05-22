Хладагенты не понадобятся: новая нанопленка справится с охлаждением в разы лучше

Американские исследователи разработали нанотехнологию, которая оказалась вдвое эффективнее, чем привычные методы охлаждения с использованием компрессорных установок.

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Об этом пишет nature.com.

Группа ученых из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса (штат Мэриленд, США) и инженеры из Samsung Research разработали инновационную технологию охлаждения за счет твердотельных термоэлектрических элементов.

Как заявляют сами исследователи, их достижение может стать впечатляющей альтернативой традиционному компрессорному охлаждению.

Существенное повышение эффективности объясняется использованием высокопроизводительных нанотехнологичных термоэлектрических материалов, известных как контролируемые иерархически спроектированные сверхрешеточные структуры (CHESS).

Технология CHESS разрабатывалась около десяти лет, и в результате удалось создать ультратонкие нанопленки для систем охлаждения.

Специалисты сравнили холодильные модули, использующие объемные термоэлектрические материалы (термоэлектрики), и системы, работающие на нанопленках CHESS. Оказалось, что нанопленки достигают 100% повышения эффективности в сравнении с традиционными аналогами во время работы при комнатной температуре.

Термоэлектрическое охлаждение осуществляется за счет использования электронов для передачи тепла через специальные полупроводниковые материалы, что устраняет необходимость в хладагентах.

Кроме повышения эффективности, есть и еще одно преимущество. Технология CHESS использует значительно меньше материала — всего 0,003 кубических сантиметра (размер песчинки) на холодильную установку. Такое сокращение материала означает, что термоэлектрики вполне могут запуститься в массовое производство и успешно выйти на рынок.

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