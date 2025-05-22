Холодоагенти не знадобляться: нова наноплівка впорається з охолодженням у рази краще

Американські дослідники розробили нанотехнологію, яка виявилася вдвічі ефективнішою, ніж звичні методи охолодження з використанням компресорних установок.

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Про це пише nature.com.

Група вчених з Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса (штат Меріленд, США) та інженери з Samsung Research розробили інноваційну технологію охолодження завдяки твердотільним термоелектричним елементам.

Як заявляють самі дослідники, їхнє досягнення може стати вражаючою альтернативою традиційному компресорному охолодженню.

Істотне підвищення ефективності пояснюється використанням високопродуктивних нанотехнологічних термоелектричних матеріалів, відомих як контрольовані ієрархічно спроєктовані надграткові структури (CHESS).

Технологію CHESS розробляли майже десять років, і в результаті вдалося створити ультратонкі наноплівки для систем охолодження.

Фахівці порівняли холодильні модулі, що використовують об'ємні термоелектричні матеріали (термоелектрики), і системи, що працюють на наноплівках CHESS. Виявилося, що наноплівки досягають 100% підвищення ефективності, у порівнянні з традиційними аналогами, під час роботи за кімнатної температури.

Термоелектричне охолодження здійснюється завдяки використанню електронів для передавання тепла через спеціальні напівпровідникові матеріали, що усуває необхідність у холодоагентах.

Крім підвищення ефективності, є ще одна перевага. Технологія CHESS використовує значно менше матеріалу — всього 0,003 кубічних сантиметра (розмір піщинки) на холодильну установку. Таке скорочення матеріалу означає, що термоелектрики цілком можуть запуститися в масове виробництво й успішно вийти на ринок.

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