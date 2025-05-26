Мечта шпиона: новый лазер из Китая может красть информацию за километр

Ученые в Китае разработали технологию, позволяющую с помощью лазера различать текст или другие мелкие детали на большом расстоянии.

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Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

Буквы размером в миллиметр лазерная система может различить с расстояния 1,36 километра, что примерно равно 14 футбольным полям. По словам исследователей, стандартная телескопическая система на том же расстоянии могла бы улавливать лишь объекты размером около 42 миллиметров, что слишком много для того, чтобы различить мелкий текст.

До сих пор просмотр мелких деталей с больших расстояний было серьезной проблемой даже для телескопов. Линзы помогают приближать изображение, однако воздух слегка рассеивает свет, что приводит к искажениям и размытостям. Таким образом можно рассмотреть обстановку в целом, но практически невозможно различить мелкие детали, такие как печатный текст.

Новая технология сканирует само изображение, а не улавливает свет, отраженный от поверхности, как это делают глаза или фотооборудование. Этот метод называется активной интерферометрией интенсивности.

Схема работы лазерной технологии Фото: interestingengineering.com

Во время эксперимента авторы исследования сначала направили восемь инфракрасных лазерных лучей на удаленную цель. Затем отраженный от цели свет собирался двумя отдельными телескопами, размещенными на расстоянии друг от друга.

Телескопы не просто записали изображение, они отслеживали, как интенсивность света слегка менялась от момента к моменту. Затем исследователи использовали компьютерные алгоритмы для обработки этих меняющихся узоров и реконструкции мелких деталей целевой поверхности, включая маленькие буквы высотой всего три миллиметра.

Лазерная система визуализации может быть очень полезна во многих областях. Например, она позволит археологам изучать древние рисунки на скалах, не взбираясь на них, и помочь исследователям окружающей среды контролировать отдаленные места обитания диких животных. Не исключено, что такие лазеры научатся применять для шпионажа или сбора разведывательной информации на поле боя.

Активная интерферометрия интенсивности выглядит "многообещающей для оптической визуализации и зондирования с высоким разрешением", но не лишена своих недостатков. Ученые планируют преодолеть их, чтобы раскрыть весь потенциал системы.

Ранее писали, что в США запустили самый мощный в мире лазер ZEUS. Во время исследования он достиг мощности в 2 петаватта (2 квадриллиона ватт) — это в сто раз превышает все мировое потребление электроэнергии.