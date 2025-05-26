Мрія шпигуна: новий лазер із Китаю може красти інформацію за кілометр

Учені в Китаї розробили технологію, що дає змогу за допомогою лазера розрізняти текст або інші дрібні деталі на великій відстані.

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Про це повідомляє видання Interesting Engineering.

Букви розміром у міліметр лазерна система може розрізнити з відстані 1,36 кілометра, що приблизно дорівнює 14 футбольним полям. За словами дослідників, стандартна телескопічна система на тій самій відстані могла б уловлювати лише об'єкти розміром близько 42 міліметрів, що надто багато для того, щоб розрізнити дрібний текст.

Досі перегляд дрібних деталей з великих відстаней був серйозною проблемою навіть для телескопів. Лінзи допомагають наближати зображення, проте повітря злегка розсіює світло, що призводить до спотворень і розмитостей. Таким чином можна розглянути обстановку загалом, але практично неможливо розрізнити дрібні деталі, такі як друкований текст.

Нова технологія сканує саме зображення, а не вловлює світло, відбите від поверхні, як це роблять очі або фотообладнання. Цей метод називається активною інтерферометрією інтенсивності.

Схема роботи лазерної технології Фото: interestingengineering.com

Під час експерименту автори дослідження спочатку направили вісім інфрачервоних лазерних променів на віддалену ціль. Потім відбите від цілі світло збирали двома окремими телескопами, розміщеними на відстані один від одного.

Телескопи не просто записали зображення, вони відстежували, як інтенсивність світла злегка змінювалася від моменту до моменту. Потім дослідники використовували комп'ютерні алгоритми для обробки цих мінливих візерунків і реконструкції дрібних деталей цільової поверхні, включно з маленькими буквами висотою всього три міліметри.

Лазерна система візуалізації може бути дуже корисною в багатьох галузях. Наприклад, вона дасть змогу археологам вивчати стародавні малюнки на скелях, не піднімаючись на них, і допомогти дослідникам навколишнього середовища контролювати віддалені місця проживання диких тварин. Не виключено, що такі лазери навчаться застосовувати для шпигунства або збору розвідувальної інформації на полі бою.

Активна інтерферометрія інтенсивності виглядає "багатообіцяючою для оптичної візуалізації та зондування з високою роздільною здатністю", але не позбавлена своїх недоліків. Вчені планують подолати їх, щоб розкрити весь потенціал системи.

Раніше писали, що у США запустили найпотужніший у світі лазер ZEUS. Під час дослідження він сягнув потужності у 2 петавати (2 квадрильйони ват) — це у сто разів перевищує все світове споживання електроенергії.