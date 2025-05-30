Электроника будет работать "вечность" на одном заряде: что придумали ученые

Американские ученые разработали новый квантовый материал с уникальными электронными свойствами, которые можно будет использовать для создания сверхэффективных электронных систем.

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Об этом пишет interestingengineering.com.

Для того, чтобы раскрыть сверхпроводящие свойства, физики из Университета Райса (Хьюстон, штат Техас) использовали крошечные количества элемента индия.

Симметрия кристаллов и новый материал

Команда исследователей добавила индий в дисульфид тантала (TaS₂), являющийся слоистым соединением.

Эта незначительная корректировка привела к изменению симметрии кристалла, а это вызвало весьма необычное электронное поведение. Ключевым результатом стала редкая закономерность электронного потока, известная как поведение линии Крамерса.

Линия Крамерса – это термин, который может быть связан с несколькими концепциями в физике, в том числе с теоремой Крамерса. Она утверждает, что в квантовой механике каждое энергетическое состояние системы, имеющей полуцелый спин (собственный момент импульса элементарных частиц) и обращение времени, является, по крайней мере, дважды вырожденным (то есть имеет два состояния с одинаковой энергией). В частности, это касается основного состояния – стационарного состояния, энергия системы в котором минимальна.

В модифицированной структуре электроны с противоположными спинами двигались по отдельным траекториям в импульсном пространстве, подобно автомобилям, движущимся в противоположных направлениях по разделенной автомагистрали.

Эти пути оставались разделенными до тех пор, пока не сходились в так называемой узловой линии — защищенном состоянии, которое обеспечивает необычные свойства проводимости.

Новый суперпроводник

Кроме всего прочего, новый материал продемонстрировал и сверхпроводящие свойства, что позволяет ему проводить электрический ток без потерь энергии.

Такое редкое сочетание свойств открывает хорошие перспективы для использования материала в топологических сверхпроводниках. Эти системы могут обеспечить более стабильные платформы квантовых вычислений и повысить эффективность передачи энергии.

Исследователи подбирали различные составы для оптимизации характеристик материала. Их целью было улучшить как структурные, так и квантовые характеристики материала посредством точного химического проектирования.

Для проверки своих экспериментальных результатов команда использовала и теоретические расчеты. Модели хорошо соответствовали лабораторным данным, подтверждая электронную топологию материала и подкрепляя результаты.

Исследователи говорят, что, открыв новый металл, они сделали еще одни шаг на пути к разработке энергосберегающих технологий нового поколения.

Также Фокус писал, что исследователи из университета американского штата Орегон обнаружили новые кристаллы, которые могут хранить информацию, записанную исключительно с помощью света.

Ранее стало известно, что нанокристаллы, расположенные внутри некоторых древнейших пород, могут рассказать историю зарождения жизни на нашей планете.