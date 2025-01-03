"Мигающие" нанокристаллы могут перевернуть мир технологий: что выяснили ученые

Ученые обнаружили новые кристаллы, которые могут хранить информацию, записанную исключительно с помощью света.

Related video

Исследователи из Университета штата Орегон обнаружили люминесцентные нанокристаллы с возможностью быстрого переключения света и темноты. Об этом пишет Interesting Engineering.

Гонка за более быстрые и эффективные вычисления продолжается. И вот ученые совершили значительный шаг вперед, открыв уникальный тип нанокристаллов. Это может ускорить работу искусственного интеллекта и обработку данных, а также повысить энергоэффективность. В этом наноматериале используется класс материалов, называемых лавинообразными наночастицами.

В этом наноматериале используется класс материалов, называемых лавинообразными наночастицами. Наноматериалы — это невероятно малые частицы, размер которых обычно составляет от одной миллиардной до одной стомиллиардной доли метра. Лавинообразные наночастицы — это особый тип наноматериала с уникальной характеристикой: они демонстрируют экстремальную нелинейность в своем излучении света. Это означает, что небольшое увеличение интенсивности лазера, используемого для их возбуждения, может вызвать резкий всплеск интенсивности испускаемого ими света.

Исследования были сосредоточены на нанокристаллах калия, хлора и свинца (KPb2Cl5). Эти нанокристаллы сами по себе не взаимодействуют со светом. Однако, будучи "легированными" неодимом, они действуют как хозяева для ионов неодима.

Нанокристаллы демонстрируют интересное явление, известное как "внутренняя оптическая бистабильность", которая может проложить путь для фотонных интегральных схем, которые могут превзойти существующие электронные и оптоэлектронные системы как по скорости, так и по эффективности.

Нанокристаллы демонстрируют возможности переключения с низким энергопотреблением. Эта разработка может помочь минимизировать потребление энергии, особенно в таких секторах , как искусственный интеллект, центры обработки данных и электронные устройства.

"Интеграция фотонных материалов с собственной оптической бистабильностью может означать более быстрые и эффективные процессоры данных, улучшение алгоритмов машинного обучения и анализа данных. Это также может означать более эффективные устройства на основе света, используемые в таких областях, как телекоммуникации, медицинская визуализация и зондирование окружающей среды", — отметили ученые.

Напомним, что ранее сообщалось, что ученые разработали приложение, которое с помощью ИИ якобы способно распознать звуки свиней и предупреждать фермеров о негативных эмоциях животных.