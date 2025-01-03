"Миготливі" нанокристали можуть перевернути світ технологій: що з'ясували вчені

Вчені виявили нові кристали, які можуть зберігати інформацію, записану виключно за допомогою світла.

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Дослідники з Університету штату Орегон виявили люмінесцентні нанокристали з можливістю швидкого перемикання світла і темряви. Про це пише Interesting Engineering.

Перегони за більш швидкі та ефективні обчислення тривають. І ось вчені зробили значний крок уперед, відкривши унікальний тип нанокристалів. Це може прискорити роботу штучного інтелекту та обробку даних, а також підвищити енергоефективність. У цьому наноматеріалі використовується клас матеріалів, званих лавиноподібними наночастинками.

У цьому наноматеріалі використовується клас матеріалів, які називаються лавиноподібними наночастинками. Наноматеріали — це неймовірно малі частинки, розмір яких зазвичай становить від однієї мільярдної до однієї стомільярдної частки метра. Лавиноподібні наночастинки — це особливий тип наноматеріалу з унікальною характеристикою: вони демонструють екстремальну нелінійність у своєму випромінюванні світла. Це означає, що невелике збільшення інтенсивності лазера, використовуваного для їхнього збудження, може викликати різкий сплеск інтенсивності випромінюваного ними світла.

Дослідження були зосереджені на нанокристалах калію, хлору і свинцю (KPb2Cl5). Ці нанокристали самі по собі не взаємодіють зі світлом. Однак, будучи "легованими" неодимом, вони діють як господарі для іонів неодиму.

Нанокристали демонструють цікаве явище, відоме як "внутрішня оптична бістабільність", яка може прокласти шлях для фотонних інтегральних схем, що можуть перевершити наявні електронні та оптоелектронні системи як за швидкістю, так і за ефективністю.

Нанокристали демонструють можливості перемикання з низьким енергоспоживанням. Ця розробка може допомогти мінімізувати споживання енергії, особливо в таких секторах , як штучний інтелект, центри обробки даних та електронні пристрої.

"Інтеграція фотонних матеріалів із власною оптичною бістабільністю може означати швидші та ефективніші процесори даних, поліпшення алгоритмів машинного навчання та аналізу даних. Це також може означати більш ефективні пристрої на основі світла, що використовуються в таких галузях, як телекомунікації, медична візуалізація і зондування навколишнього середовища", — зазначили вчені.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що вчені розробили застосунок, який за допомогою ШІ нібито здатен розпізнати звуки свиней і попереджати фермерів про негативні емоції тварин.