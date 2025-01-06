Україна зробить аналог "Дії" для країн Африканського союзу, — Зеленський (відео)

За словами українського президента, цифровізація всіх процесів не тільки спрощує життя, а й нівелює можливості для корупції.

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Після війни Україна займеться розробкою аналога мобільного застосунку "Дія" для країн Африканського союзу. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

Володимир Зеленський про майбутнє і цифровізацію (2:37:27)

Глава держави заявив, що вважає цифровізацію одним із ключових напрямів, який допоможе Україні досягти економічного, культурного та політичного процвітання в майбутньому.

"Це дуже важливо. Цифровізація всіх процесів. Ми почали цю роботу, у нас є спеціальне Міністерство цифрової трансформації. Це дуже добре. Ще в нас є "Дія", — сказав президент.

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За словами Володимира Зеленського, перенесення державних послуг у цифрову площину — це не тільки зручно, а й нівелює можливості для майбутньої корупції, адже немає жодних особистих контактів із представниками органів влади чи інших структур.

"Я вважаю, нам це дуже добре дається. Ми найкращі в Європі. Вся Європа це визнає. Деякі країни Африканського союзу попросили нас створити такі державні послуги. І ми зробимо це одразу після війни. Я вважаю, що це може бути джерелом надходження коштів в Україну", — наголосив український лідер.

Нагадаємо, українці накопичили за грудень рекордні 436 мільйонів гривень національного кешбеку, однак виплати за грудень і січень буде здійснено наприкінці лютого 2025 року через особливості бюджетного процесу.

Також повідомлялося, що українські пенсіонери можуть оформити електронне пенсійне посвідчення і користуватися ним через застосунок "Дія". Пенсійний фонд України запустив новий онлайн-сервіс, що дає змогу отримати цифровий документ без виготовлення паперової версії.