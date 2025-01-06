Украина сделает аналог "Дії" для стран Африканского союза, — Зеленский (видео)

По словам украинского президента, цифровизация всех процессов не только упрощает жизнь, но и нивелирует возможности для коррупции.

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После войны Украина займется разработкой аналога мобильного приложения "Дія" для стран Африканского союза. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

Владимир Зеленский о будущем и цифровизации (2:37:27)

Глава государства заявил, что считает цифровизацию одним из ключевых направлений, которое поможет Украине достичь экономического, культурного и политического процветания в будущем.

"Это очень важно. Цифровизация всех процессов. Мы начали эту работу, у нас есть специальное Министерство цифровой трансформации. Это очень хорошо. Еще у нас есть "Дія", — сказал президент.

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По словам Владимира Зеленского, перенос государственных услуг в цифровую плоскость — это не только удобно, но и нивелирует возможности для будущей коррупции, так как нет никаких личных контактов с представителями органов власти или других структур.

"Я считаю, нам это очень хорошо дается. Мы лучшие в Европе. Все Европа это признает. Некоторые страны Африканского союза попросили нас создать такие государственные услуги. И мы сделаем это зразу после войны. Я считаю, что это может быть источником поступления средств в Украину", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, украинцы накопили за декабрь рекордные 436 миллионов гривен национального кэшбэка, однако выплаты за декабрь и январь будут осуществлены в конце февраля 2025 года из-за особенностей бюджетного процесса.

Также сообщалось, что украинские пенсионеры могут оформить электронное пенсионное удостоверение и пользоваться им через приложение "Дія". Пенсионный фонд Украины запустил новый онлайн-сервис, позволяющий получить цифровой документ без изготовления бумажной версии.