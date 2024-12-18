Бумажное пенсионное удостоверение теперь можно не оформлять: что изменилось

В Украине можно получить и пользоваться только электронным пенсионным, без бумажного аналога. Податься на электронное удостоверение можно онлайн на вебпортале Пенсионного фонда.

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Отныне украинские пенсионеры могут оформить электронное пенсионное удостоверение и пользоваться им через приложение "Дія". Пенсионный фонд Украины запустил новый онлайн-сервис, позволяющий получить цифровой документ без изготовления бумажной версии. Об этом сообщили на портале "Дія".

Оформить е-удостоверение можно через веб-портал Пенсионного фонда, зайдя в собственный кабинет. Алгоритм действий следующий:

В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите пункт "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения". Выберите вариант "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения в электронной форме (без бумажного аналога или платежной карты)". Заполните и отправьте заявление.

Статус рассмотрения заявки можно проверить в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения". Когда удостоверение будет готово, его автоматически подтянет в приложение "Дія".

Пенсионное удостоверение, выданное по возрасту, автоматически будет отображаться в "Дії". Документы, выданные по другим основаниям (по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет), нужно добавить вручную. Для этого в приложении выберите "Добавить документ" и найдите раздел "Пенсионное удостоверение".

Электронное удостоверение оформляется быстрее бумажного — обычно на это требуется несколько дней. Если впоследствии вы решите получить бумажный документ, заявку можно будет подать через портал Пенсионного фонда или в сервисном центре фонда.

Электронное пенсионное удостоверение можно получить только при условии, если в Реестре застрахованных лиц уже содержится информация о назначении пенсии.

Напомним, замена пенсионного удостоверения происходит в случаях его потери, повреждения или изменения вида пенсии.