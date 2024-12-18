Паперове пенсійне посвідчення тепер можна не оформлювати: що змінилося

В Україні можна отримати та користуватися лише електронним пенсійним, без паперового аналога. Податися на електронне посвідчення можна онлайн на вебпорталі Пенсійного фонду.

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Відтепер українські пенсіонери можуть оформити електронне пенсійне посвідчення і користуватися ним через застосунок "Дія". Пенсійний фонд України запустив новий онлайн-сервіс, що дозволяє отримати цифровий документ без виготовлення паперової версії. Про це повідомили на порталі "Дія".

Оформити е-посвідчення можна через вебпортал Пенсійного фонду, зайшовши у власний кабінет. Алгоритм дій такий:

У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть пункт "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення". Виберіть варіант "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі (без паперового аналогу або платіжної картки)". Заповніть та відправте заяву.

Статус розгляду заявки можна перевірити у розділі "Мої звернення" — "Статус звернення". Коли посвідчення буде готове, його автоматично підтягне у застосунок "Дія".

Пенсійне посвідчення, видане за віком, автоматично відображатиметься в "Дії". Документи, видані за іншими підставами (за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника чи за вислугу років), потрібно додати вручну. Для цього у застосунку оберіть "Додати документ" і знайдіть розділ "Пенсійне посвідчення".

Електронне посвідчення оформлюється швидше за паперове — зазвичай на це потрібно кілька днів. Якщо згодом ви вирішите отримати паперовий документ, заявку можна буде подати через портал Пенсійного фонду або у сервісному центрі фонду.

Електронне пенсійне посвідчення можна отримати лише за умови, якщо у Реєстрі застрахованих осіб вже міститься інформація про призначення пенсії.

Нагадаємо, заміна пенсійного посвідчення відбувається у випадках його втрати, пошкодження або зміни виду пенсії.