Коти допоможуть зробити квантові комп'ютери кращими: як працює незвичайна технологія

Котячі кубіти, створені за мотивами знаменитого уявного експерименту з котом Шредінгера, одночасно являють собою різні квантові стани, подібно до двох протилежних струмів у ланцюзі.

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Компанія Alice & Bob (Франція) розробила котячі кубіти, які пропонують кілька переваг порівняно зі звичайними. Про нову технологію пише Interesting Engineering.

У той час як звичайні кубіти демонструють тільки одну суперпозицію, котячі кубіти можуть існувати в подвійній суперпозиції. Кубіти з подвійною суперпозицією не тільки поліпшать відмовостійкість, а й призведуть до підвищення обчислювальної потужності та ефективності алгоритму.

Котячі кубіти натхненні котом Шредінгера, оскільки вони використовують ідею суперпозиції — концепції, згідно з якою дещо може існувати у двох протилежних станах одночасно.

У уявному експерименті Шредінгера кіт усередині коробки одночасно і живий, і мертвий, поки хтось не загляне всередину коробки. Аналогічно, котячі кубіти представляють два протилежні квантові стани одночасно. Однак звичайні кубіти також демонструють суперпозицію як 0 і 1, але особливістю котячих кубітів є те, що замість простих 0 і 1 суперпозиція містить у собі два великі, окремі квантові стани, наприклад, дві різні фази світла або два протилежні струми в ланцюзі. Вони забезпечують більшу стабільність порівняно зі звичайними кубітами. Ба більше, котячі кубіти не втрачають своїх властивостей під впливом зовнішніх факторів навколишнього середовища. Це означає, що вони надійніші, коли йдеться про зберігання та обробку інформації.

Хоча котячі кубіти пропонують кілька переваг, їх самих по собі недостатньо для досягнення відмовостійких квантових обчислень. Ось чому розробка котячих кубітів — це всього лише перший крок. Наступним кроком буде створення логічного кубіта, який поставляється з квантовим кодом корекції помилок. У той час як фізичні кубіти сприйнятливі до шуму і помилок, логічні кубіти розроблені так, щоб бути більш стабільними і відмовостійкими. Щойно це буде досягнуто, вони розроблять квантові схеми і логічні вентилі з корекцією помилок у реальному часі. Всі ці компоненти потім будуть використані для створення потужного квантового процесора (QPU), здатного виконувати складні квантові обчислення.

У той час як біти в класичному комп'ютері виходять з ладу з частотою один на мільйон, наразі кубіти виходять з ладу з частотою один на тисячу. Вкрай важливо значно поліпшити швидкість кубіта, щоб зробити квантові комп'ютери здійсненними. Будемо сподіватися, що структура досягне цієї мети і запалить нову захоплюючу квантову еру.

Раніше повідомлялося, що нова технологія вчених з Токійського університету може зробити обчислення швидшими. За їхніми словами, такі методи, як дифракційне лиття, можуть подолати різні проблеми, пов'язані з оптичними обчисленнями.