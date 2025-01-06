Полігон для тренування ШІ та гейміфікація: основні тренди для SEO у 2025 році

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За прогнозами експертів, 2025 рік стане справжнім полігоном для технологічних експериментів. Ігор Воловий розказує, як у прийдешньому році не лише адаптуватися до нових реалій, але й випереджати конкурентів.

Ключові тренди пошукової оптимізації

SEO залишається одним із найефективніших інструментів цифрового маркетингу. Щоб залишатися конкурентоспроможним у 2025 році, варто звернути увагу на наступні тренди:

UGC. Контент, створений користувачами, став потужним інструментом для залучення аудиторії та побудови довіри у 2024 році. Використання UGC однозначно буде ефективним і надалі. Відгуки, коментарі, пости в соцмережах і відео від реальних клієнтів сприяють кращому ранжуванню та збільшують час перебування на сайті. Google все більше цінує автентичність, тому UGC допомагає сайтам виглядати живими та корисними для користувачів.

Білі методи просування. Пошукові системи дедалі ефективніше виявляють чорні та сірі методи SEO. Використання лише дозволених технік (оптимізація контенту, грамотна робота з ключовими словами, технічне SEO) забезпечує стабільні результати та мінімізує ризик потрапити під санкції.

Якісний лінкбілдинг. Отримання природних посилань стає складнішим, але важливішим процесом. Водночас увага приділяється не кількості, а якості лінків: вони мають бути релевантними та розміщеними на авторитетних і тематичних ресурсах. Крім того, зростає популярність стратегій, що передбачають створення корисного контенту, яким користувачі самі заохочують ділитися.

Брендові запити. Пошукові системи надають перевагу сайтам, які отримують значну кількість запитів із брендовими словами. Це свідчить про довіру аудиторії до компанії. Тому для ефективного просування потрібно працювати над впізнаваністю бренду через соцмережі, PR-кампанії й інші канали.

Багатоканальність трафіку. SEO стає лише частиною загальної стратегії залучення аудиторії. Інтеграція з іншими каналами (соцмережі, email-розсилки, відеомаркетинг) сприяє кращій позиції в пошукових системах.

Маркетинг у 2025 році зіткнеться з новими явищами Фото: Elit-Web

Ще один тренд, про який варто розказати більш детально, — це інтеграція штучного інтелекту.

Багато фахівців називають його потужним інструментом оптимізації робочих процесів. Проте реальна практика застосування ШІ, особливо в контексті пошукової оптимізації, має багато суперечливих моментів. Наприклад, штучний інтелект наразі демонструє часткову, а не повну здатність розуміти нюанси користувацьких потреб. Крім того, ШІ не може самостійно побудувати логічну структуру сайту, сформувати семантичне ядро чи прописати точні метатеги.

Тому наразі ця технологія не може повністю замінити людський інтелект, і її варто використовувати з обережністю. Особливо, якщо мова йде про створення контенту, який буде розміщуватись на сайті. Досвід наших колег переконливо демонструє, що використання контенту, згенерованого ШІ, часто призводить до втрати позицій у пошукових результатах. Адже Google дуже прискіпливо ставиться до якості й автентичності матеріалів і вже вміє розпізнавати штучно створений контент.

Тренди PPC-реклами

Звісно, сучасне просування бізнесу неможливо уявити без використання реклами. Проте у 2025 році підхід до створення рекламних оголошень має бути дещо іншим. Один із ключових трендів — це інтерактивність. У світі, де людина бачить величезну кількість рекламних оголошень на день, стандартні банери та текстові оголошення значно програють інтерактивному контенту, який залучає користувача у процес взаємодії.

Мова йде про наступні рішення:

Квізи та мініігри: гейміфікація реклами викликає цікавість і збільшує час взаємодії з брендом.

AR/VR-рішення: віртуальні примірочні, інтерактивні шоуруми або демонстрація продукту у доповненій реальності.

Можливість миттєвої покупки тощо.

У 2025 році очікується поява онлайн-примірочних Фото: Elit-Web

Наступний важливий тренд — "ціннісно-орієнтовані торги". Наразі відбувається принципова трансформація підходів до залучення клієнтів. Раніше основна увага приділялася кількісним показникам: максимізації кількості кліків та охоплення аудиторії. 2025 рік знаменує собою перехід до якісно нової стратегії — прицільного залучення справді перспективних клієнтів.

Не останню роль в цьому відіграють технології штучного інтелекту. Вони здатні здійснювати складний аналіз і визначати ті сегменти аудиторії, які мають найбільшу ймовірність тривалої та взаємовигідної співпраці. Більш детально про використання ШІ у PPC-рекламі розповість Владислав Захаревич, керівник відділу PPC Elit-Web:

"Штучний інтелект значно підвищує ефективність рекламних кампаній, автоматизуючи процеси. Тому цілком логічно, що Google інтегрує ШІ-технології у свої сервіси. Адже це дає змогу миттєво аналізувати величезні масиви даних і приймати рішення для підвищення ефективності рекламних кампаній. Наприклад, функція ключових слів із широкою відповідністю дозволяє розширити цільову аудиторію, а предиктивна аналітика надає унікальні можливості прогнозування змін у поведінці користувачів.

Однак, попри очевидний потенціал штучного інтелекту, критично важливим залишається контроль з боку фахівців. Адже на даному етапі технології не можуть, як експерти, врахувати всі тонкощі цільової аудиторії та бізнес-цілей".

Тренди просування у соціальних мережах

А ось у випадку з SMM штучний інтелект — це необхідність для вирішення більшості задач. ШІ дає змогу генерувати персоналізовані оголошення, що динамічно підлаштовуються під інтереси та поведінку користувачів у режимі реального часу.

Більш детально про те, як використовувати AI-технології, розповідає Ніна Майорова, керівник SMM Elit-Web:

"Впровадження штучного інтелекту дозволило кардинально трансформувати процес управління рекламними кампаніями. У минулому маркетологи були змушені витрачати багато часу на те, щоб налаштувати й оптимізувати рекламу. Сучасні ШІ-алгоритми пропонують автоматизовані рішення, які миттєво та набагато точніше виконують ці завдання.

Зокрема, алгоритми самостійно аналізують величезні масиви даних, визначаючи найбільш перспективні сегменти споживачів. А також ШІ здатен миттєво коригувати бюджети та параметри кампаній. І, що дуже важливо, генерувати надзвичайно точно підібраний і релевантний контент для кожного окремого користувача. Останнє стало можливим завдяки аналізу поведінкових патернів".

Команда Elit-Web також активно використовує різні застосунки, які допомагають більш ефективно виконувати поставлені задачі:

Для більш точного налаштування рекламних кампаній фахівці користуються Advantage+ від Meta. Перевірено на практиці — з його допомогою можна оптимізувати рекламні витрати та підвищити конверсію до 30%!

Jasper AI та Copy.ai ефективно справляються з безліччю різноманітних завдань: від генерації унікальних текстів для соціальних мереж до креативних описів продуктів і розробки змістовних контент-планів. А ось для створення графічного контенту чудово підходить платформа Freepik AI.

Доволі часто наші фахівці використовують AdCreative AI. Він аналізує дані попередніх рекламних кампаній, тестує різні варіанти креативів і пропонує ідеї для їх оптимізації.

Окрім ШІ, два ключових тренди у СММ — це відеореклама та доповнена реальність. Відеоконтент продовжує утримувати лідерські позиції серед форматів, адже він здатен швидко привертати увагу й ефективно доносити ключові повідомлення. Ще більше можливостей для залучення аудиторії відкриває доповнена реальність (AR). Користувачі можуть приміряти товари чи побачити, як меблі виглядатимуть у їхньому інтерʼєрі, не виходячи з дому. Цей формат підвищує інтерес до бренду та покращує досвід користувачів, зменшуючи бар’єр між клієнтом і покупкою.

Чи здатен штучний інтелект повністю замінити людину?

ШІ здійснює революційну трансформацію в маркетинговій сфері. Це вже не просто футуристична концепція, а реальний робочий механізм, здатний суттєво оптимізувати різноманітні процеси. Проте креативне мислення, емоційний інтелект, здатність до нестандартних рішень і розуміння контексту все ще залишаються унікальними перевагами людини. Тому штучний інтелект — це помічник, який прискорює, систематизує й оптимізує рутинні процеси. Але він не може повноцінно замінити людський потенціал, а здатен лише підсилити його.

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