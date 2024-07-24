Розвінчуємо 10 міфів про SEO: які фактори згублять або зроблять сайт популярним

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Отже, ми підготували ТОП 10 розповсюджених міфів про SEO та їх спростування. Вам сподобається!

Міф №1. Значний вплив на сайти Google Sandbox і Honeymoon

Існує поширена думка, що нові сайти не можуть потрапити в топ пошукової видачі через те, що Google заводить їх у так звану "пісочницю", де вони перебувають певний час, перш ніж почнуть конкурувати з іншими сайтами в тій самій ніші.

Насправді причина не у "пісочниці", а в тому, що нові сайти в принципі часто не настільки добре оптимізовані, ніж ті, що вже працюють певний час. В них менше корисного та якісного контенту, можуть бути присутніми технічні та інші помилки. І доки все це не буде виправлено, позиції дійсно можуть зростати досить повільно.

Загалом же Google, навпаки, зазвичай намагається активніше просувати новий та якісний контент. А тому якщо ви підходите до SEO дійсно комплексно, то жодні "пісочниці" не стануть на заваді.

Міф №2. Санкції за повторюваний контент

Здавалося б, очевидно, що Google не підтримує будь-яке копіювання чужого контенту. І зрештою спроби використовувати чужі матеріали призводять до санкцій. Однак насправді все дещо інакше.

Дійсно, копіювати та використовувати чужий контент не можна. Однак якщо ви, умовно кажучи, скопіюєте 1-2 сторінки з іншого сайту і розмістите на своєму, це навряд чи стане причиною серйозних санкцій. Втім, алгоритми Google працюють таким чином, що ви у цьому випадку точно не зможете випередити конкурента, у якого скопіювали контент. Тому подібні дії просто не мають сенсу. Але зрештою, якщо скопійованого вмісту буде багато, накладення санкцій дійсно можливе. Та ви швидше зіткнетеся з правовими наслідками через порушення права інтелектуальної власності. А це у більшості випадків значно серйозніше, ніж втрата кількох позицій у видачі Google.

Міф №3. Позитивний вплив PPC-реклами на рейтинг сайту в результатах пошуку

Це дуже поширений міф. Його суть полягає у тому, що Google нібито більше "любить" ті сайти, які приносять йому гроші, розміщуючи рекламу в пошуку. Але це не так.

Правда полягає у тому, що алгоритм ранжування Google повністю відокремлений від PPC-реклами. Пошуковику абсолютно байдуже, скільки коштів ви витратили на контекстну рекламу — позиції сайту від цього жодним чином не зміняться. Проте PPC-реклама під час SEO-просування все ж має важливе значення, адже допомагає залучити цільовий трафік ще до того, як пошукова оптимізація принесе перші плоди.

Міф №4. Вік домену впливає на рейтинг сайту

Насправді вік домену не грає особливої ролі у тому, які позиції в пошуковій видачі займає сайт. Це неодноразово підтверджували в самій компанії Google:

Пост Джона Мюллера, спеціаліст з Google Пошуку Фото: Elit-Web

Втім, у декого досі виникають заперечення з цього приводу, адже є багато "старих" сайтів, які роками утримують лідерські позиції та не дають "новачкам" випередити себе. Та справа зовсім не у віці. У більшості випадків причина виключно в тому, що ці сайти за час існування були значно краще оптимізовані, мають більше зворотних посилань тощо. Тому не потрібно вважати, що новий сайт ніяк не зможе обійти старіші. Йому для цього просто потрібен час та якісна оптимізація. Вік тут ні до чого.

Міф №5. Google використовує дані Google Analytics для формування рейтингу

Ні, це також міф. Багато оптимізаторів та власників бізнесу ледь не щодня прискіпливо вивчають звіти Google Analytics чи показники відмов, вважаючи, що це ледь не ключові аспекти ефективного просування. Насправді ж Google взагалі не використовує дані з вашого акаунту Google Analytics, про що також вже неодноразово говорили в компанії:

Пост Гері Ілліса, аналітика Google Фото: Elit-Web

Google Analytics в жодному разі не є фактором ранжування. Google фізично не може розуміти, якими складними способами було налаштовано кожен акаунт. Тому якогось впливу на ранжування це не має. Але вам, як власнику сайту чи оптимізатору, звісно ж, варто користуватися Google Analytics, щоб знаходити шляхи для подальшої оптимізації.

Міф №6. Довший вміст завжди кращий

Кількість — не означає якість, і це важливо розуміти. Втім, численні дослідження підтверджують, що в ТОП 10 зазвичай знаходяться сторінки, які містять понад 1450 слів. Через це дехто приходить до хибного висновку, що 1450 слів — це обовʼязковий мінімум, без якого вийти на перші позиції в пошуковій видачі неможливо.

Насправді віра в цей міф часто призводить до того, що на сайтах публікують великі обсяги однотипної та "водянистої" інформації, яка аж ніяк не сприяє росту позицій. Для Google важлива якість та корисність, а не кількість слів чи знаків. І якщо для детального розкриття теми вам достатньо 400-500 слів, це абсолютно нормально. Інакше ви ризикуєте лиш зіпсувати якісний матеріал, додаючи зайву інформацію без жодної цінності для читача.

Міф №7. Ключові LSI-слова здатні істотно вплинути на позиції сайту

LSI слова дійсно важливі для розуміння пошуковими алгоритмами контексту статті — це правда. Однак деякі SEO-спеціалісти використовують хибний підхід до їх застосування, намагаючись розмістити якомога більше LSI-слів, зменшуючи кількість прямих входжень "ключів".

Правда у тому, що ключові слова і LSI найкраще працюють саме у звʼязці, доповнюючи одне одного та допомагаючи алгоритмам краще розуміти, про що йдеться на сторінці. Тому їх потрібно коректно комбінувати, а не надавати перевагу лише LSI.

Міф №8. Зворотні посилання — найважливіший фактор ранжування

Безумовно, вхідні посилання на сайт з авторитетних ресурсів є важливим фактором ранжування. Однак помилка полягає у тому, що деякі оптимізатори роблять акцент виключно на лінкбілдингу, ігноруючи інші складові якісної SEO-оптимізації. Такий підхід досить добре працював на початку двохтисячних, але зараз отримати високі позиції виключно за допомогою зовнішніх посилань неможливо.

SEO — це складний та комплексний процес. Не існує єдиного інструменту, який би гарантував вам успіх і давав змогу ігнорувати інші методи та підходи до просування. Тому зберігайте баланс. Ба більше! Велика кількість посилань спірної якості можуть лиш нашкодити сайту. Тому масова купівля лінків — точно не найкраща стратегія просування.

Міф №9. Для успішного просування потрібно вести блог щодня

Вище ми згадали, що Google цінує новий якісний контент і намагається активніше його просувати. Але це не означає, що вам потрібно буквально щодня публікувати щось нове для отримання високих позицій в результатах пошуку. Часто більш ефективною стратегією стає публікація меншої кількості матеріалів, але водночас якісніших, корисніших та цікавіших для читача.

Публікувати на сайті краще рідже, але якісніші матеріали Фото: unsplash.com

Звісно, якщо у вас є можливість щоденно випускати бодай один якісний матеріал в блог — це чудово. Але якщо від подібних прагнень страждає якість, тоді такий підхід просто не має сенсу.

До того ж не забувайте, що попередні публікації можна додатково оптимізувати, оновлювати, додавати нову актуальну інформацію тощо. Це також може сприяти зростанню позицій, не вимагаючи при цьому від вас значного часу та зусиль.

Міф №10. Існує єдиний правильний метод пошукової оптимізації

Як би не хотілося вірити у це, але якогось єдиного правильного та на 100% ефективного підходу до SEO-просування просто не існує. А якщо хтось намагається переконати вас у протилежному, значить, вас відверто вводять в оману.

Кожен проєкт і кожен сайт унікальні. Відповідно, і підходи до оптимізації та просування для них будуть відрізнятися. Якби існувала єдина безпрограшна стратегія SEO, нею б вже давно всі користувалися. Але її існування неможливе в принципі. Тому до різного роду "універсальних способів просування" варто ставитися зі скепсисом і не довіряти порожнім обіцянкам, якими часто спекулюють.

То що у підсумку?

Міфів, повʼязаних з пошуковою оптимізацією та SEO-просуванням, справді багато. Ми назвали лише найбільш розповсюджені й такі, з якими самі неодноразово стикалися у своїй професійній діяльності.

Проблема у тому, що віра у такі міфи часто призводить до зайвих витрат і неможливості отримати бажані результати просування. Або ж, навпаки, може лиш нашкодити та втратити попередні досягнення. Саме тому, якщо ви плануєте займатися просуванням власного сайту, потрібно вкрай обачно ставитися до подібних тверджень та зберігати холодну голову. Особливо коли вам обіцяють якісь "універсальні" способи просування, які 100% дають бажаний результат. Їх не існує, і про це завжди потрібно памʼятати.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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