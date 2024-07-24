Развенчиваем 10 мифов о SEO: какие факторы погубят или сделают сайт популярным

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Итак, мы подготовили ТОП 10 распространенных мифов о SEO и их опровержение. Вам понравится!

Миф №1. Значительное влияние на сайты Google Sandbox и Honeymoon на сайты

Существует распространенное мнение, что новые сайты не могут попасть в топ поисковой выдачи из-за того, что Google заводит их в так называемую "песочницу", где они находятся определенное время, прежде чем начнут конкурировать с другими сайтами в той же нише.

На самом деле причина не в "песочнице", а в том, что новые сайты в принципе часто не настолько хорошо оптимизированы, чем те, что уже работают определенное время. В них меньше полезного и качественного контента, могут присутствовать технические и другие ошибки. И пока все это не будет исправлено, позиции действительно могут расти довольно медленно.

В целом же Google, наоборот, обычно старается активнее продвигать новый и качественный контент. Поэтому если вы подходите к SEO действительно комплексно, то никакие "песочницы" не станут помехой.

Миф №2. Санкции за повторяющийся контент

Казалось бы, очевидно, что Google не поддерживает любое копирование чужого контента. И в конце концов попытки использовать чужие материалы приводят к санкциям. Однако на самом деле все несколько иначе.

Действительно, копировать и использовать чужой контент нельзя. Однако если вы, условно говоря, скопируете 1-2 страницы с другого сайта и разместите на своем, это вряд ли станет причиной серьезных санкций. Впрочем, алгоритмы Google работают таким образом, что вы в этом случае точно не сможете опередить конкурента, у которого скопировали контент. Поэтому подобные действия просто не имеют смысла. Но в конце концов, если скопированного контента будет много, наложение санкций действительно возможно. Но вы скорее столкнетесь с правовыми последствиями из-за нарушения права интеллектуальной собственности. А это в большинстве случаев значительно серьезнее, чем потеря нескольких позиций в выдаче Google.

Миф №3. Положительное влияние PPC-рекламы на рейтинг сайта в результатах поиска

Это очень распространенный миф. Его суть заключается в том, что Google якобы больше "любит" те сайты, которые приносят ему деньги, размещая рекламу в поиске. Но это не так.

Правда заключается в том, что алгоритм ранжирования Google полностью отделен от PPC-рекламы. Поисковику абсолютно безразлично, сколько средств вы потратили на контекстную рекламу — позиции сайта от этого никак не изменятся. Однако PPC-реклама при SEO-продвижении все же имеет важное значение, ведь помогает привлечь целевой трафик еще до того, как поисковая оптимизация принесет первые плоды.

Миф №4. Возраст домена влияет на рейтинг сайта

На самом деле возраст домена не играет особой роли в том, какие позиции в поисковой выдаче занимает сайт. Это неоднократно подтверждали в самой компании Google:

Пост Джона Мюллера, специалист по Google Поиску Фото: Elit-Web

Впрочем, у некоторых до сих пор возникают возражения по этому поводу, ведь есть много "старых" сайтов, которые годами удерживают лидерские позиции и не дают "новичкам" опередить себя. Но дело вовсе не в возрасте. В большинстве случаев причина исключительно в том, что эти сайты за время существования были значительно лучше оптимизированы, имеют больше обратных ссылок и тому подобное. Поэтому не нужно считать, что новый сайт никак не сможет обойти более старые. Ему для этого просто нужно время и качественная оптимизация. Возраст здесь ни при чем.

Миф №5. Google использует данные Google Analytics для формирования рейтинга

Нет, это также миф. Многие оптимизаторы и владельцы бизнеса чуть ли не ежедневно придирчиво изучают отчеты Google Analytics или показатели отказов, считая, что это едва ли не ключевые аспекты эффективного продвижения. На самом деле Google вообще не использует данные из вашего аккаунта Google Analytics, о чем также уже неоднократно говорили в компании:

Пост Гэри Иллиса, аналитика Google Фото: Elit-Web

Google Analytics ни в коем случае не является фактором ранжирования. Google физически не может понимать, какими сложными способами был настроен каждый аккаунт. Поэтому какого-то влияния на ранжирование это не имеет. Но вам, как владельцу сайта или оптимизатору, конечно же, стоит пользоваться Google Analytics, чтобы находить пути для дальнейшей оптимизации.

Миф №6. Более длинное содержимое всегда лучше

Количество — не означает качество, и это важно понимать. Впрочем, многочисленные исследования подтверждают, что в ТОП 10 обычно находятся страницы, которые содержат более 1450 слов. Из-за этого некоторые приходят к ошибочному выводу, что 1450 слов — это обязательный минимум, без которого выйти на первые позиции в поисковой выдаче невозможно.

На самом деле вера в этот миф часто приводит к тому, что на сайтах публикуют большие объемы однотипной и "водянистой" информации, которая отнюдь не способствует росту позиций. Для Google важно качество и полезность, а не количество слов или знаков. И если для детального раскрытия темы вам достаточно 400-500 слов, это абсолютно нормально. Иначе вы рискуете лишь испортить качественный материал, добавляя лишнюю информацию без всякой ценности для читателя.

Миф №7. Ключевые LSI-слова способны существенно повлиять на позиции сайта

LSI слова действительно важны для понимания поисковыми алгоритмами контекста статьи — это правда. Однако некоторые SEO-специалисты используют ошибочный подход к их применению, пытаясь разместить как можно больше LSI-слов, уменьшая количество прямых вхождений "ключей".

Правда в том, что ключевые слова и LSI лучше всего работают именно в связке, дополняя друг друга и помогая алгоритмам лучше понимать, о чем идет речь на странице. Поэтому их нужно корректно комбинировать, а не отдавать предпочтение только LSI.

Миф №8. Обратные ссылки — самый важный фактор ранжирования

Безусловно, входящие ссылки на сайт с авторитетных ресурсов являются важным фактором ранжирования. Однако ошибка заключается в том, что некоторые оптимизаторы делают акцент исключительно на линкбилдинге, игнорируя другие составляющие качественной SEO-оптимизации. Такой подход достаточно хорошо работал в начале двухтысячных, но сейчас получить высокие позиции исключительно с помощью внешних ссылок невозможно.

SEO — это сложный и комплексный процесс. Не существует единого инструмента, который бы гарантировал вам успех и позволял игнорировать другие методы и подходы к продвижению. Поэтому сохраняйте баланс. Более того! Большое количество ссылок спорного качества могут лишь навредить сайту. Поэтому массовая покупка линков — точно не лучшая стратегия продвижения.

Миф №9. Для успешного продвижения нужно вести блог ежедневно

Выше мы упомянули, что Google ценит новый качественный контент и старается активнее его продвигать. Но это не значит, что вам нужно буквально ежедневно публиковать что-то новое для получения высоких позиций в результатах поиска. Часто более эффективной стратегией становится публикация меньшего количества материалов, но при этом более качественных, полезных и интересных для читателя.

Публиковать на сайте лучше реже, но более качественные материалы Фото: unsplash.com

Конечно, если у вас есть возможность ежедневно выпускать хотя бы один качественный материал в блог — это замечательно. Но если от подобных стремлений страдает качество, тогда такой подход просто не имеет смысла.

К тому же не забывайте, что предыдущие публикации можно дополнительно оптимизировать, обновлять, добавлять новую актуальную информацию и тому подобное. Это также может способствовать росту позиций, не требуя при этом от вас значительного времени и усилий.

Миф №10. Существует единственный правильный метод поисковой оптимизации

Как бы ни хотелось верить в это, но какого-то единого правильного и на 100% эффективного подхода к SEO-продвижению просто не существует. А если кто-то пытается убедить вас в обратном, значит, вас откровенно вводят в заблуждение.

Каждый проект и каждый сайт уникальны. Соответственно, и подходы к оптимизации и продвижению для них будут отличаться. Если бы существовала единая беспроигрышная стратегия SEO, ею бы уже давно все пользовались. Но ее существование невозможно в принципе. Поэтому к разного рода "универсальным способам продвижения" стоит относиться со скепсисом и не доверять пустым обещаниям, которыми часто спекулируют.

Так что в итоге?

Мифов, связанных с поисковой оптимизацией и SEO-продвижением, действительно много. Мы назвали лишь самые распространенные и такие, с которыми сами неоднократно сталкивались в своей профессиональной деятельности.

Проблема в том, что вера в такие мифы часто приводит к лишним затратам и невозможности получить желаемые результаты продвижения. Или же, наоборот, может лишь навредить и потерять предыдущие достижения. Именно поэтому, если вы планируете заниматься продвижением собственного сайта, нужно крайне осмотрительно относиться к подобным утверждениям и сохранять холодную голову. Особенно когда вам обещают какие-то "универсальные" способы продвижения, которые 100% дают желаемый результат. Их не существует, и об этом всегда нужно помнить.

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