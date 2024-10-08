Как выбиться в топ поиска Google после обновления алгоритмов: 3 совета от эксперта

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Google продолжает работать над тем, чтобы пользователи имели доступ к наиболее ценным и релевантным материалам. И августовское обновление не стало исключением, ведь оно направлено на продвижение сайтов с высококачественным контентом и снижение позиций ресурсов с малоценными материалами.

Как обновление повлияет на позиции сайтов

Ключевая цель обновления — улучшение качества результатов поиска. Google будет повышать видимость полезного и информативного контента, снижая позиции страниц, которые не имеют реальной ценности для пользователей.

Ожидается, что это приведет к уменьшению количества веб-страниц, созданных исключительно для манипуляции поисковиками. Согласно официальному заявлению компании, оценка качества сайтов будет теперь базироваться не на их объеме, а на уникальности содержимого, его полезности для аудитории и релевантности поисковым запросам.

Изменения будут вводиться постепенно. И владельцам сайтов следует быть готовыми к тому, что результаты поисковой выдачи по разным запросам изменятся. Поэтому эксперт советует сосредоточиться на создании качественного оригинального контента, и при падении рейтинга веб-ресурса в первую очередь обратить внимание на наполнение своего сайта и оптимизировать его в соответствии с требованиями поисковой системы.

Как пользоваться Google Search Console

Что нужно учесть при ведении сайтов

Безусловно, развертывание августовского обновления будет иметь определенные последствия для позиций в выдаче. В связи с этим Клюев рекомендует предпринять следующие шаги:

Подождать не менее 7-ми дней после обновления алгоритма перед тем, как проводить анализ в Search Console.

Для обнаружения изменений в позициях сайта сопоставить метрики поисковой выдачи до и после обновления.

Проанализировать данные отдельно для различных типов контента в поиске.

Если после последнего обновления сайт все же претерпевает значительное снижение позиций, стоит проанализировать его наполнение в соответствии с инструкциями по качеству Google. Там тоже произошли некоторые изменения. В частности, появились новые разделы применения Search Console (Search Console — сервис, позволяющий получать информацию о том, как сайт представлен в результатах поиска Google, оптимизировать контент и устранять возможные неполадки. — Ред.) для диагностики причин снижения посещаемости и существенных колебаний в ранжировании. Также были добавлены рекомендации по оптимизации контента: акцент сделан на основательное усовершенствование, а не на временные решения.

Рекомендации по созданию полезного контента

Компания Google рекомендует делать страницы сайтов максимально удобными для пользователей. Также информация, поданная на ресурсе, должна быть интересна, прежде всего, людям, а не поисковым роботам. Чтобы контент действительно приносил пользу, стоит иметь личный опыт и знания в той сфере, которой посвящен сайт. Например, если человек ведет личный блог о ресторанах и кафе, то было бы хорошо, если бы он сам посещал описанные места и делился своими впечатлениями. Также стоит учесть, что читатель вынесет для себя, если ознакомится с информацией, размещенной на сайте, как он ею воспользуется.

Высоко ценятся ресурсы, имеющие конкретную и понятную тематику, или помогающие решить какие-то конкретные вопросы. Кроме того, контент должен быть привлекательным, а для этого нужно подобрать шрифты, размещать яркие фото и полезные видео, озаботиться о внешнем оформлении шапки сайта и пр.

Не стоит переписывать чужие статьи, выдавая их за свои. Пусть материалы будут небольшими по объему, однако актуальными и оригинальными (кстати, алгоритмы Google не считают материалы определенного объема актуальными, объем может быть любым). Это очень поможет вывести сайт в топ просмотров Гугл. Темы тоже нужно подбирать тщательно, как и иллюстрационный материал, т.к. они должны заинтересовывать людей, быть полезны для них. Стоит стараться подавать информацию во всей ее полноте, чтобы читатель не переходил на другие ресурсы в поисках дополнительных данных. И еще важный момент — не стоит обещать читателю дать ответы на вопросы, которые, на самом деле, ответа нет.