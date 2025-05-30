Быстрее уже некуда: новое миниатюрное устройство улучшит интернет в 10 раз

Ученые из Швеции разработали технологию, которая должна в десять раз увеличить скорость передачи данных по оптоволоконному интернету.

Related video

Пресс-релиз об исследовании опубликован на сайте EurekAlert.

Решение критической проблемы

По расчетам сотрудников Технологического университета Чалмерса в Швеции, устройства размером всего несколько сантиметров могут усилить оптические системы связи с 30 нанометров до примерно 300 нанометров, то есть в 10 раз.

Лазерные лучи и так движутся по оптоволокну со скоростью света, и увеличить передачу данных вряд ли удастся. Однако технология позволяет значительно увеличить объем информации, передаваемой по оптоволоконным кабелям в любой момент времени.

Современная оптоволоконная магистраль интернета очень быстра, такой скорости люди и представить не могли в 1990-х годах. Однако внедрение искусственного интеллекта, "интернета вещей", потоковых сервисов и других новых технологий требуют расширения полосы пропускания, иначе система просто не сможет справиться со стремительно растущим количеством трафика.

По прогнозам экспертов, к 2030 году пропускная способность должна вырасти вдвое, чтобы справиться со всеми данными. Возможно, шведские ученые уже решение проблемы.

Усилитель сигнала, разработанный в Технологическом университете Чалмерса Фото: eurekalert.org

"Шум" мешает прогрессу

Десятикратное увеличение пропускной способности значительно улучшит ситуацию, однако будет бесполезным, вместе с ним увеличится и "шум" — помехи, которые могут исказить сигналы. По разным оценкам, коэффициенты шума варьируются от 3 до 5,5 децибел, а распространенными проблемами являются дисперсия (как модовая, так и хроматическая), нелинейные эффекты и нестабильность усиления.

Многочисленные технические исследования подтверждают, что оптические усилители (такие как усилители на основе волокон, легированных эрбием, полупроводниковые оптические усилители, устройства на основе Рамана и усилители с дистанционной оптической накачкой) имеют важное значение для усиления сигнала и одновременного управления шумами. Ожидается, что такая конструкция улучшит соотношение сигнал/шум, снизит потребность в регенераторах и смягчит проблемы, возникающие из-за растущего сетевого трафика.

Как уверяет команда, новый усилитель на основе нитрида кремния с небольшими спиральными волноводами может эффективно направлять свет с минимальными потерями и шумом. Разрабатываемый усилитель призван увеличить мощность без повышения уровня шума за счет интеграции точных средств управления модуляцией и стабилизацией. Ожидается, что такая конструкция улучшит соотношение сигнал/шум, снизит потребность в регенераторах и смягчит проблемы, возникающие из-за растущего сетевого трафика.

"Главное новшество этого усилителя — его способность увеличивать полосу пропускания в десять раз, одновременно снижая уровень шума более эффективно, чем любой другой тип усилителя. Эта особенность позволяет ему усиливать очень слабые сигналы, например, те, которые используются в космической связи", — прокомментировал в пресс-релизе старший автор исследования Питер Андрексон.

Интернету нужно повышение пропускной способности Фото: Flickr

Где будут применять

Оптоволоконные сети используют свет ближнего инфракрасного диапазона из-за сниженного затухания (потери мощности сигнала), чтобы связь могла распространяться дальше без ухудшения сигнала. Имея это в виду, новые усилители работают в той части электромагнитного спектра (в частности, в диапазоне от 1400 до 1700 нанометров), которая хорошо сочетается с текущими волоконно-оптическими технологиями.

Конструкции волноводов можно изменить для работы в других световых режимах, включая видимый свет и средний инфракрасный диапазон, последний из которых может улучшить медицинскую диагностику. Как добавил Питер Андерсон, технологию также можно применять для визуализации, голографии, спектроскопии, микроскопии, исследовании материалов.

Современный оптоволоконный интернет передает данные с помощью световых импульсов по стеклянным волокнам со скоростью до нескольких терабит в секунду. В нескольких работах описываются методы, объединяющие плотное спектральное мультиплексирование (DWDM), усовершенствованные модуляторы (включая модуляторы Маха-Цендера и электроабсорбционные) и когерентную цифровую обработку сигналов для достижения высоких скоростей передачи. Некоторые исследователи указывают пропускную способность около 100 Гбит/с, в то время как другие подразумевают, что при использовании DWDM в диапазоне 1530–1565 нм системы могут поддерживать несколько терабит в секунду на волокно в идеальных условиях.

Ранее писали о лазерном интернете Taara, который может быть в 100 раз быстрее Starlink и дешевле оптоволоконного. В 2026 году инженеры планируют выпустить фотонный чип, который упростит передачу данных.