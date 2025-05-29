В 10–100 раз быстрее Starlink и дешевле оптоволокна: лазерный Интернет может все изменить

Американский стартап Taara производит фурор одной из самых амбициозных технологий интернета, использующей лазерные лучи. Недавно она отделилась от корпорации Alphabet и создала новое оборудование.

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Подробности об этом проекте приводит таблоид Daily Galaxy.

Группа, базирующаяся в Маунтин-Вью, штат Калифорния, разрабатывает интернет-систему, которая использует лазерные лучи вместо оптоволоконных кабелей или спутников. Разработчики обещают передавать данные в 10–100 раз быстрее, чем стандартный терминал Starlink, но гораздо дешевле. 17 марта 2025 года Taara официально отделилась от Alphabet и начала работать как независимая компания, стремясь к прямым инвестициям и новым коммерческим партнерствам.

Система Taara передает информацию с помощью сфокусированных световых лучей, которые называют Lightbridge (световые мосты). Они могут передавать данные на расстояние до 20 километров со скоростью 20 гигабит в секунду. Данные передаются с помощью устройств размером со светофор, устанавливаемым на крышах или столбах, чтобы между ними всегда была прямая видимость. Lightbridge, физически управляет светом с помощью системы зеркал, датчиков и механизмов.

Taara не требует рыть траншеи и прокладывать кабели, как это необходимо для традиционных волоконно-оптических сетей. Благодаря этому "световые мосты" легче прокладывать в сложных условиях: через водоемы, овраги, между зданиями и даже между отдаленными поселениями.

Подобные системы испытывали с конца 1990-х годов, но предыдущие попытки были ограничены погодными условиями и хрупкими системами выравнивания. Taara утверждает, что ее устройства преодолевают многие из этих ограничений благодаря улучшенному улавливанию луча и более устойчивой конструкции.

Технологию испытали на некоторых объектах в США, Демократической республике Конго и Кении. По данным компании, эти испытания подтвердили, что система может обеспечить быстрый, стабильный интернет в местах, где прокладка кабеля будет дорогой или логистически невозможной.

Taara планирует отказаться от Lightbridge, выпустив в 2026 году миниатюрный фотонный чип, который можно поместить на кончике пальца. Устройство устранит необходимость в более крупных креплениях и оптике, упростив установку и значительно сократив расходы.

Чип будет передавать данные, используя сегмент электромагнитного спектра, который находится между инфракрасным и видимым светом. Он по-прежнему будет поддерживать расстояние передачи до 20 километров. Этот скачок от сложной зеркальной системы к решению, близкому к plug-and-play, отражает то, что компания описывает как значительное упрощение всей модели.

Фотонный чип Taara упростит передачу данных с помощью лазера Фото: X/Alphabet

Исследования наземных свободно-пространственных оптических систем описывают передачу данных через атмосферу при помощи лазерных передатчиков и селекторов продольного режима. Такие системы характеризуются высокой устойчивостью к электромагнитным помехам и непогодным явлениям, хотя конкретные показатели скорости и данные о затратах не приводятся.

Другие технологии лазерного интернета включают:

Космические системы. Лазеры передают данные между спутниками, обеспечивая высокую гибкость и низкую задержку. Такую технологию использует Starlink от SpaceX. Дональд Корнуэлл — директор Отдела передовых коммуникаций и навигации Программы космической связи и навигации в штаб-квартире НАСА описывает возможности спутниковой лазерной связи, сравнимые с "интернет-скоростями", без количественного обоснования.

Подводные системы демонстрируют, что лазерное объединение позволяет достигать скоростей выше 1 Мбит/с.

Ранее директор проекта Махеш Кришнасвами заявил, что во время лабораторных испытаний два чипа Taara успешно передали данные со скоростью 10 гигабит в секунду на расстояние 1 километр. По его словам, это впервые в истории, когда кремниевые фотонные чипы передали такие высокопроизводительные данные на открытом воздухе и так далеко.