У 10-100 разів швидше за Starlink і дешевше за оптоволокно: лазерний Інтернет може все змінити

Американський стартап Taara викликає фурор однією з найамбітніших технологій інтернету, що використовує лазерні промені. Нещодавно вона відокремилася від корпорації Alphabet і створила нове обладнання.

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Подробиці про цей проект наводить таблоїд Daily Galaxy.

Група, що базується в Маунтін-В'ю, штат Каліфорнія, розробляє інтернет-систему, яка використовує лазерні промені замість оптоволоконних кабелів або супутників. Розробники обіцяють передавати дані в 10-100 разів швидше, ніж стандартний термінал Starlink, але набагато дешевше. 17 березня 2025 року Taara офіційно відокремилася від Alphabet і почала працювати як незалежна компанія, прагнучи до прямих інвестицій і нових комерційних партнерств.

Система Taara передає інформацію за допомогою сфокусованих світлових променів, які називають Lightbridge (світлові мости). Вони можуть передавати дані на відстань до 20 кілометрів зі швидкістю 20 гігабіт на секунду. Дані передаються за допомогою пристроїв розміром зі світлофор, що встановлюються на дахах або стовпах, щоб між ними завжди була пряма видимість. Lightbridge, фізично керує світлом за допомогою системи дзеркал, датчиків і механізмів.

Taara не вимагає рити траншеї та прокладати кабелі, як це необхідно для традиційних волоконно-оптичних мереж. Завдяки цьому "світлові мости" легше прокладати в складних умовах: через водойми, яри, між будівлями і навіть між віддаленими поселеннями.

Подібні системи випробовували з кінця 1990-х років, але попередні спроби були обмежені погодними умовами і крихкими системами вирівнювання. Taara стверджує, що її пристрої долають багато з цих обмежень завдяки поліпшеному вловлюванню променя і більш стійкій конструкції.

Технологію випробували на деяких об'єктах у США, Демократичній республіці Конго та Кенії. За даними компанії, ці випробування підтвердили, що система може забезпечити швидкий, стабільний інтернет у місцях, де прокладання кабелю буде дорогим або логістично неможливим.

Taara планує відмовитися від Lightbridge, випустивши 2026 року мініатюрний фотонний чип, який можна помістити на кінчику пальця. Пристрій усуне необхідність у більших кріпленнях і оптиці, спростивши установку і значно скоротивши витрати.

Чіп передаватиме дані, використовуючи сегмент електромагнітного спектра, який знаходиться між інфрачервоним і видимим світлом. Він, як і раніше, підтримуватиме відстань передачі до 20 кілометрів. Цей стрибок від складної дзеркальної системи до рішення, близького до plug-and-play, відображає те, що компанія описує як значне спрощення всієї моделі.

Фотонний чип Taara спростить передачу даних за допомогою лазера Фото: X/Alphabet

Дослідження наземних вільно-просторових оптичних систем описують передачу даних через атмосферу за допомогою лазерних передавачів і селекторів поздовжнього режиму. Такі системи характеризуються високою стійкістю до електромагнітних завад і погодних явищ, хоча конкретні показники швидкості та дані про витрати не наводяться.

Інші технології лазерного інтернету включають:

Космічні системи. Лазери передають дані між супутниками, забезпечуючи високу гнучкість і низьку затримку. Таку технологію використовує Starlink від SpaceX. Дональд Корнуелл — директор Відділу передових комунікацій і навігації Програми космічного зв'язку та навігації в штаб-квартирі НАСА описує можливості супутникового лазерного зв'язку, які можна порівняти з "інтернет-швидкостями", без кількісного обґрунтування.

Підводні системи демонструють, що лазерне об'єднання дає змогу досягати швидкостей вище 1 Мбіт/с.

Раніше директор проєкту Махеш Крішнасвамі заявив, що під час лабораторних випробувань два чипи Taara успішно передали дані зі швидкістю 10 гігабітів на секунду на відстань 1 кілометр. За його словами, це вперше в історії, коли кремнієві фотонні чипи передали такі високопродуктивні дані на відкритому повітрі і так далеко.