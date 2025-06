До трех дней без зарядки: 4 способа продлить время работы смартфонов Samsung Galaxy

Смартфоны Samsung линейки Galaxy S25 отличаются высокой автономностью, но их возможности можно улучшить, если правильно настроить.

Издание Tom's Guide назвало простые способы, как это сделать. Их можно применять с моделями Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra и даже бюджетными Galaxy S25 Edge. В последнем случае изменения будут особенно полезными, поскольку недавно выпущенное устройство держит заряд меньше, чем его старшие братья.

По словам автора, правильные настройки могут продлить срок службы батареи S25 до двух или даже трех дней между зарядками. Однако некоторые изменения могут ограничить другие возможности Galaxy S25, поэтому придется искать баланс между преимуществами и недостатками.

Оптимизация дисплея

Дисплей — одна из выдающихся особенностей линейки Galaxy S25, особенно на более крупных моделях. При этом он является одним из самых больших потребителей энергии, поэтому настройки экрана очень важны для получения максимальной отдачи от аккумулятора телефона.

Нужно перейти в раздел "Дисплей" в настройках телефона, чтобы настроить конфигурацию экрана S25 и сделать его более энергоэффективным. OLED-экран S25 излучает много света, поэтому достаточно установить яркость примерно на 50%.

На улице или в ярких помещениях ее всегда можно увеличить при необходимости. А вот функцию адаптивной яркости стоит отключить, чтобы не нагружать датчик освещения. Функцию Extra brightness, которая увеличивает яркость, также стоит выключить для экономии заряда. Авторы предлагают настроить отключение экрана через 30-секунд бездействия, чтобы зря не тратить энергию.

Напоследок, стоит изменить плавность движения с адаптивной, которая может использовать частоту обновления 120 Гц, на стандартную с частотой 60 Гц, так как более высокая частота обновления может ударить по аккумулятору. Снова включать адаптивную частоту можно во время просмотра высококачественных видео или запуске видеоигр с красочной графикой.

Настройки энергосбережения

В разделе "Аккумулятор" в настройках Galaxy S25 тоже можно покопаться. Некоторые из пунктов пересекаются с меню "Дисплей", предоставляя два места для внесения изменений.

Здесь режим энергосбережения может дать много дополнительного времени, и, к счастью, интерфейс показывает хорошую, но не идеальную оценку того, как долго телефон будет оставаться включенным с изменениями. Выбор стоит между включением полного энергосбережения, чтобы активировать все шесть изменений, чтобы батарея прослужила долго, или включать и выключать их по отдельности. Рекомендуют использовать темный режим и отключить энергозатратной функции Always On display ("Всегда на экране").

Хорошо помогает функция "Ограничить работу СPU до 70%", которая снижает производительность процессора, чтобы сэкономить много энергии. Эффект почти незаметный до тех пор, пока не используются функции искусственного интеллекта S25, которым нужна полная мощность.

Пункт "Максимальное энергосбережение" внизу слишком сильно снижает производительность, но поможет продержаться дольше в чрезвычайной ситуации, когда нет возможности зарядить аккумулятор. С другой стороны, флагман Galaxy S25 Ultra становится как очень дешевый телефон.

Отключение ненужных служб

Galaxy S25 имеет так много функций и возможностей, что о некоторых из них легко забыть, оставляя их разряжать аккумулятор, независимо от того, пользуются ими или нет. Многие из них можно отключить или ограничить, чтобы обеспечить дополнительное время работы аккумулятора, например, определение местоположения по GPS.

Отключение функции RAM Plus, которая расширяет память телефона, используя его чипы памяти как виртуальную RAM, действительно влияет на производительность. Переключатель RAM Plus находится в разделе "Память" раздела "Уход за устройством". После перезагрузки телефона RAM Plus не разряжает аккумулятор.

Сбережение батареи

Если всегда выжимать максимум из аккумулятора Galaxy S25, то энергетические ячейки. Чтобы этого не случилось, помогут три режима защиты батареи, которые ограничивают нагрузку для продления срока службы.

Базовая защита предотвращает полную 100% зарядку, чтобы избежать перезарядки. Режим Adaptive прекращает зарядку при уровне заряда 80%, когда телефон находится в спящем режиме, и использует режим Basic в остальное время.

Наконец, Maximum продлевает срок службы аккумулятора, никогда не заряжая его выше 80%-95%. При установке на 80% емкость аккумулятора ограничивается 4000 мАч или потерей примерно трех часов использования.

Ранее писали, что Apple может внедрить полезную функцию Samsung. В новой версии iOS 26 пользователи iPhone смогут увидеть, сколько времени осталось до полной зарядки смартфона.