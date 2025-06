До трьох днів без зарядки: 4 способи продовжити час роботи смартфонів Samsung Galaxy

Смартфони Samsung лінійки Galaxy S25 вирізняються високою автономністю, але їхні можливості можна поліпшити, якщо правильно налаштувати.

Видання Tom's Guide назвало прості способи, як це зробити. Їх можна застосовувати з моделями Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra і навіть бюджетними Galaxy S25 Edge. В останньому випадку зміни будуть особливо корисними, оскільки нещодавно випущений пристрій тримає заряд менше, ніж його старші брати.

За словами автора, правильні налаштування можуть продовжити термін служби батареї S25 до двох або навіть трьох днів між заряджаннями. Однак деякі зміни можуть обмежити інші можливості Galaxy S25, тому доведеться шукати баланс між перевагами та недоліками.

Оптимізація дисплея

Дисплей — одна з видатних особливостей лінійки Galaxy S25, особливо на більших моделях. При цьому він є одним із найбільших споживачів енергії, тому налаштування екрана дуже важливі для отримання максимальної віддачі від акумулятора телефона.

Потрібно перейти в розділ "Дисплей" у налаштуваннях телефону, щоб налаштувати конфігурацію екрана S25 і зробити його більш енергоефективним. OLED-екран S25 випромінює багато світла, тому достатньо встановити яскравість приблизно на 50%.

На вулиці або в яскравих приміщеннях її завжди можна збільшити за необхідності. А ось функцію адаптивної яскравості варто вимкнути, щоб не навантажувати датчик освітлення. Функцію Extra brightness, яка збільшує яскравість, також варто вимкнути для економії заряду. Автори пропонують налаштувати вимкнення екрана через 30-секунд бездіяльності, щоб даремно не витрачати енергію.

Наостанок, варто змінити плавність руху з адаптивної, яка може використовувати частоту оновлення 120 Гц, на стандартну з частотою 60 Гц, оскільки вища частота оновлення може вдарити по акумулятору. Знову вмикати адаптивну частоту можна під час перегляду високоякісних відео або запуску відеоігор з барвистою графікою.

Налаштування дисплея Samsung Galaxy S25 дають змогу змінити час роботи Фото: Future

Налаштування енергозбереження

У розділі "Акумулятор" у налаштуваннях Galaxy S25 теж можна покопатися. Деякі з пунктів перетинаються з меню "Дисплей", надаючи два місця для внесення змін.

Тут режим енергозбереження може дати багато додаткового часу, і, на щастя, інтерфейс показує хорошу, але не ідеальну оцінку того, як довго телефон залишатиметься увімкненим зі змінами. Вибір стоїть між увімкненням повного енергозбереження, щоб активувати всі шість змін, щоб батарея прослужила довго, або вмикати і вимикати їх окремо. Рекомендують використовувати темний режим і відключити енерговитратну функцію Always On display ("Завжди на екрані").

Добре допомагає функція "Обмежити роботу СPU до 70%", яка знижує продуктивність процесора, щоб заощадити багато енергії. Ефект майже непомітний доти, доки не використовуються функції штучного інтелекту S25, яким потрібна повна потужність.

Пункт "Максимальне енергозбереження" внизу надто сильно знижує продуктивність, але допоможе протриматися довше в надзвичайній ситуації, коли немає можливості зарядити акумулятор. З іншого боку, флагман Galaxy S25 Ultra стає як дуже дешевий телефон.

Налаштування енергозбереження Samsung Galaxy S25 Фото: Future

Вимкнення непотрібних служб

Galaxy S25 має так багато функцій і можливостей, що про деякі з них легко забути, залишаючи їх розряджати акумулятор, незалежно від того, користуються ними чи ні. Багато з них можна відключити або обмежити, щоб забезпечити додатковий час роботи акумулятора, наприклад, визначення місця розташування за GPS.

Вимкнення функції RAM Plus, яка розширює пам'ять телефону, використовуючи його чіпи пам'яті як віртуальну RAM, дійсно впливає на продуктивність. Перемикач RAM Plus знаходиться в розділі "Пам'ять" розділу "Догляд за пристроєм". Після перезавантаження телефону RAM Plus не розряджає акумулятор.

Меню, де можна відключити непотрібні служби на смартфоні Samsung Galaxy S25 Фото: Future

Збереження батареї

Якщо завжди вичавлювати максимум з акумулятора Galaxy S25, то енергетичні комірки. Щоб цього не сталося, допоможуть три режими захисту батареї, які обмежують навантаження для продовження терміну служби.

Базовий захист запобігає повній 100% зарядці, щоб уникнути перезарядки. Режим Adaptive припиняє заряджання за рівня заряду 80%, коли телефон перебуває у сплячому режимі, і використовує режим Basic у решту часу.

Нарешті, Maximum подовжує термін служби акумулятора, ніколи не заряджаючи його вище 80%-95%. При установці на 80% ємність акумулятора обмежується 4000 мАг або втратою приблизно трьох годин використання.

Раніше писали, що Apple може впровадити корисну функцію Samsung. У новій версії iOS 26 користувачі iPhone зможуть побачити, скільки часу залишилося до повного заряджання смартфона.