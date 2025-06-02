Китай намерен обогнать США, внедрив необычные технологии к 2030 году: о чем речь

КНР объявила о том, что через 5 лет собирается обогнать США в развитии микросхем и квантовых полей. В частности, в Китае заявили о «плане пятилетки», направленном на достижение прорывов в точных измерениях.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

В недавнем отчете профильного китайского министерства подчеркивается, что этот план направлен на устранение многочисленных «болевых точек» в метрологических возможностях. Особое внимание китайцы намерены уделить тем областям, где измерительные технологии отсутствуют или требуют улучшения.

Соперничество Пекина и Вашингтона

Ключевой отраслью для конкурирующих стран становится сфера, связанная с чипами и редкоземельными металлами. Штаты ужесточают экспортный контроль за передовыми чипами из соображений национальной безопасности, а Китай тем временем использует свое лидерство в области редкоземельных металлов, – и вводит собственные экспортные ограничения.

Как отмечает издание, китайский план появился менее чем через год после того, как CHIPS for America — офис Министерства торговли США, созданный в соответствии с Законом о микросхемах и науке 2022 года, — запустил собственную инициативу по решению проблем метрологии.

Что такое редкоземельные металлы

Это группа из 17 химических элементов, применяемых в электронике, медицине, возобновляемой энергетике, оптике (линзы, светодиоды) и даже оборонном секторе (лазеры, радары, другие военные технологии).

Добыча редкоземельных металлов в Калифорнии (США) Фото: Politico

К редкоземельным относятся скандий, иттрий и 15 лантаноидов. Название «редкоземельные» эти элементы получили, так как их добыча – это дорогой и сложный процесс. Больше всего месторождений редкоземельных металлов – в Китае, их много и в странах так называемого Глобального Юга – Индии, Бразилии, а также в России. В Украине тоже есть такие месторождения – в частности, в Винницкой и Житомирской областях, но они, во-первых, намного меньше, во-вторых, требуют детальной геологоразведки. Отметим также, что США довольно сильно зависят от китайских поставок редкоземельных металлов.

Квантовые измерения в центре внимания

Китай в анонсированном плане особое внимание уделяет развитию метрологических исследований сразу в нескольких передовых областях, включая искусственный интеллект, технологии миниатюрных датчиков, робототехнику, материалы и аддитивное производство, методы измерения, методы сравнения, а также реформу и воспроизведение метрической системы на основе квантовых технологий.

Основным направлением является разработка точных измерительных и сенсорных устройств, использующих квантовую физику, таких как квантовые гироскопы, предназначенные для навигации. Китайская инициатива также расширяет исследования в области метрологии на уровне микросхем, уделяя особое внимание таким технологиям, как наномасштабные интегральные схемы, измерения микросхем на основе нейронных сетей и встроенные в микросхему частотные гребни, используемые для измерения точных частот света.

Ранее Фокус сообщал, что квантовый компьютер справился с неоднозначной задачей. Благодаря усилиям американских исследователей, было продемонстрировано преимущество квантового масштабирования для приближенного решения задач оптимизации с использованием квантового отжига.

Также стало известно, что квантовые батареи могут значительно повысить эффективность солнечных элементов, позволяя им гораздо быстрее захватывать и хранить солнечную энергию. Также они могут способствовать созданию более эффективных и мощных электронных устройств.