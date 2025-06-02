Китай має намір обігнати США, впровадивши незвичайні технології до 2030 року: про що йдеться

КНР оголосила про те, що за 5 років збирається обігнати США в розвитку мікросхем і квантових полів. Зокрема, в Китаї заявили про "план п'ятирічки", спрямований на досягнення проривів у точних вимірах.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

У нещодавньому звіті профільного китайського міністерства підкреслюється, що цей план спрямований на усунення численних "больових точок" у метрологічних можливостях. Особливу увагу китайці мають намір приділити тим областям, де вимірювальні технології відсутні або потребують поліпшення.

Суперництво Пекіна і Вашингтона

Ключовою галуззю для країн-конкурентів стає сфера, пов'язана з чіпами і рідкоземельними металами. Штати посилюють експортний контроль за передовими чіпами з міркувань національної безпеки, а Китай тим часом використовує своє лідерство в галузі рідкісноземельних металів, — і вводить власні експортні обмеження.

Як зазначає видання, китайський план з'явився менш ніж за рік після того, як CHIPS for America — офіс Міністерства торгівлі США, створений згідно із Законом про мікросхеми і науку 2022 року, — запустив власну ініціативу з вирішення проблем метрології.

Що таке рідкоземельні метали

Це група з 17 хімічних елементів, що застосовуються в електроніці, медицині, відновлюваній енергетиці, оптиці (лінзи, світлодіоди) і навіть оборонному секторі (лазери, радари, інші військові технології).

Видобуток рідкоземельних металів у Каліфорнії (США) Фото: Politico

До рідкоземельних належать скандій, ітрій і 15 лантаноїдів. Назву "рідкісноземельні" ці елементи отримали, оскільки їх видобуток — це дорогий і складний процес. Найбільше родовищ рідкоземельних металів — у Китаї, їх багато і в країнах так званого Глобального Півдня — Індії, Бразилії, а також у Росії. В Україні теж є такі родовища — зокрема, у Вінницькій і Житомирській областях, але вони, по-перше, набагато менші, по-друге, потребують детальної геологорозвідки. Зазначимо також, що США досить сильно залежать від китайських поставок рідкоземельних металів.

Квантові вимірювання в центрі уваги

Китай в анонсованому плані особливу увагу приділяє розвитку метрологічних досліджень одразу в кількох передових галузях, включно зі штучним інтелектом, технологіями мініатюрних датчиків, робототехнікою, матеріалами й адитивним виробництвом, методами вимірювання, методами порівняння, а також реформою і відтворенням метричної системи на основі квантових технологій.

Основним напрямком є розробка точних вимірювальних і сенсорних пристроїв, що використовують квантову фізику, таких як квантові гіроскопи, призначені для навігації. Китайська ініціатива також розширює дослідження в галузі метрології на рівні мікросхем, приділяючи особливу увагу таким технологіям, як наномасштабні інтегральні схеми, вимірювання мікросхем на основі нейронних мереж і вбудовані в мікросхему частотні гребені, які використовують для вимірювання точних частот світла.

Раніше Фокус повідомляв, що квантовий комп'ютер впорався з неоднозначним завданням. Завдяки зусиллям американських дослідників, було продемонстровано перевагу квантового масштабування для наближеного вирішення завдань оптимізації з використанням квантового відпалу.

Також стало відомо, що квантові батареї можуть значно підвищити ефективність сонячних елементів, даючи їм змогу набагато швидше захоплювати і зберігати сонячну енергію. Також вони можуть сприяти створенню більш ефективних і потужних електронних пристроїв.