Батарея покорила Эверест: работает на высоте 8 км питает технику при температуре -40 °С

Компания Wiltson Energy испытала новейшую систему в самых суровых условиях горы Эверест, продемонстрировав непревзойденную надежность для требовательных решений в области электропитания.

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Об этом пишет interestingengineering.com.

Усовершенствованная батарея работала на высоте 8 849 м, где температура опускается до -40 градусов по Цельсию, а атмосферное давление критически низкое, питая научное оборудование без сбоев или внешней поддержки. Аккумуляторная система поддерживала две критически важные операции во время научной экспедиции, одна из которых — самая высокая в мире автоматическая метеостанция, а также установка для глубокого бурения ледяных кернов.

Аккумуляторное решение для холодного климата

Для питания оборудования в экстремально холодных условиях обычно требуются дополнительные нагревательные элементы, чтобы предотвратить замерзание или выход из строя батарей. Стандартные литий-ионные технологии, такие как тройной литий и обычный литий-железо-фосфат (LFP), часто испытывают значительное падение производительности при низких температурах, что делает долгосрочные научные операции сложными и ненадежными.

Пытаясь решить эту давнюю проблему, компания Wiltson усовершенствовала химию низкотемпературного литий-железо-фосфата (LiFePO₄) и интегрировала ее в прочный, высокопроизводительный модуль батареи. Эта мощная система обеспечила непрерывную работу самой высокой в ​​мире автоматической метеостанции и критически важного оборудования для бурения ледяных кернов в одних из самых холодных условий на планете.

Более того, батарея достигла трех крупных прорывов во время миссии Эверест, первым из которых стала ее способность поддерживать более 80% эффективности разряда при -40 градусах по Цельсию, что почти соответствует ее производительности при комнатной температуре. Это позволило основным научным приборам работать без потери мощности даже на вершине горы.

По данным компании, батарея также могла заряжаться от солнца напрямую при температуре до 0 градусов по Цельсию. Это, напротив, устранило необходимость во внешних системах нагрева, традиционно используемых для повышения температуры батареи перед зарядкой, что снизило общую сложность системы и потребление энергии.

Наконец, использование прочного цилиндрического стального корпуса эффективно снизило риск отказов, связанных с давлением, которые часто встречаются на экстремальных высотах и ​​при низком атмосферном давлении, что обеспечивает стабильную и надежную работу.

Достижения новой батареи

"Успешное обеспечение энергией важнейшего научного оборудования на горе Эверест, выдерживающее температуру до -40 °C и экстремально низкое давление в течение 12 дней, является настоящим достижением для Wiltson Energy", — заявил в пресс-релизе Роберт Се, председатель и технический директор Wiltson. "Эта миссия однозначно демонстрирует надежность и производительность нашей технологии низкотемпературных батарей в самых сложных условиях в мире".

Технический директор объяснил, что способность батареи работать без внешних систем отопления упрощает энергетическую инфраструктуру в экстремальных и удаленных условиях, а также повышает эффективность и обеспечивает долгосрочную надежность для критически важных операций.

"Эта технология меняет возможности приложений от научных исследований и полярных экспедиций до критической инфраструктуры и автономной солнечной энергии", — заключил Се.

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