Батарея підкорила Еверест: працює на висоті 8 км живить техніку за температури -40 °С

Компанія Wiltson Energy випробувала новітню систему в найсуворіших умовах гори Еверест, продемонструвавши неперевершену надійність для вимогливих рішень у сфері електроживлення.

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Про це пише interestingengineering.com.

Удосконалена батарея працювала на висоті 8 849 м, де температура опускається до -40 градусів за Цельсієм, а атмосферний тиск критично низький, живлячи наукове обладнання без збоїв або зовнішньої підтримки. Акумуляторна система підтримувала дві критично важливі операції під час наукової експедиції, одна з яких — найвища у світі автоматична метеостанція, а також установка для глибокого буріння крижаних кернів.

Акумуляторне рішення для холодного клімату

Для живлення обладнання в екстремально холодних умовах зазвичай потрібні додаткові нагрівальні елементи, щоб запобігти замерзанню або виходу з ладу батарей. Стандартні літій-іонні технології, такі як потрійний літій і звичайний літій-залізо-фосфат (LFP), часто зазнають значного падіння продуктивності за низьких температур, що робить довгострокові наукові операції складними та ненадійними.

Намагаючись розв'язати цю давню проблему, компанія Wiltson удосконалила хімію низькотемпературного літій-залізо-фосфату (LiFePO₄) та інтегрувала її в міцний, високопродуктивний модуль батареї. Ця потужна система забезпечила безперервну роботу найвищої у світі автоматичної метеостанції та критично важливого обладнання для буріння крижаних кернів в одних із найхолодніших умов на планеті.

Ба більше, батарея досягла трьох великих проривів під час місії Еверест, першим з яких стала її здатність підтримувати понад 80% ефективності розряду за -40 градусів за Цельсієм, що майже відповідає її продуктивності за кімнатної температури. Це дозволило основним науковим приладам працювати без втрати потужності навіть на вершині гори.

За даними компанії, батарея також могла заряджатися від сонця безпосередньо за температури до 0 градусів за Цельсієм. Це, навпаки, усунуло необхідність у зовнішніх системах нагріву, традиційно використовуваних для підвищення температури батареї перед зарядкою, що знизило загальну складність системи і споживання енергії.

Нарешті, використання міцного циліндричного сталевого корпусу ефективно знизило ризик відмов, пов'язаних із тиском, що часто трапляються на екстремальних висотах і за низького атмосферного тиску, що забезпечує стабільну та надійну роботу.

Досягнення нової батареї

"Успішне забезпечення енергією надважливого наукового обладнання на горі Еверест, що витримує температуру до -40 °C та екстремально низький тиск протягом 12 днів, є справжнім досягненням для Wiltson Energy", — заявив у пресрелізі Роберт Се, голова й технічний директор Wiltson. "Ця місія однозначно демонструє надійність і продуктивність нашої технології низькотемпературних батарей у найскладніших умовах у світі".

Технічний директор пояснив, що здатність батареї працювати без зовнішніх систем опалення спрощує енергетичну інфраструктуру в екстремальних і віддалених умовах, а також підвищує ефективність і забезпечує довгострокову надійність для критично важливих операцій.

"Ця технологія змінює можливості додатків від наукових досліджень і полярних експедицій до критичної інфраструктури та автономної сонячної енергії", — підсумував Се.

Раніше ми писали, що акумуляторам знайшли незвичайну заміну. Американські інженери розробили паливний елемент, який майже втричі ефективніший, ніж звичний літій-іонний акумулятор. Завдяки тому, що елемент досить легкий, за його допомогою в перспективі можливо перевести на електрику вантажівки, кораблі і навіть літаки.