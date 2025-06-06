Солнечные панели будут работать эффективнее в 3 раза: что придумали изобретатели

В Германии разработали фотоэлектрический модуль, который требовал на 30% меньше площади, чем современные CPV-системы, и при этом сокращал и расходы, так как работал на недорогих компонентах.

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Об этом пишет interestingengineering.com.

Этот важный шаг в области солнечных технологий сделали исследователи из Института систем солнечной энергетики им. Фраунгофера (Fraunhofer ISE).

Новая система micro-CPV представляет собой эволюцию традиционной концентраторной фотоэлектрической системы. Она использует миниатюрные многопереходные солнечные элементы размером менее 1 мм² и компактные оптические компоненты.

Такое уменьшение размера не только сохраняет высокую эффективность, но и предлагает большие преимущества в плане затрат и производительности.

Технология микро-CPV

Это технология концентрирующей солнечной энергетики, при которой солнечный свет фокусируется линзами или зеркалами на миниатюрные солнечные элементы высокой эффективности, чтобы повысить выработку электроэнергии. В отличие от обычных панелей с прямым использованием света, в микро-CPV применяется сфокусированное использование. При этом и КПД выше: около 20% у обычных панелей, и около 40% – в случае микро-CPV.

Впрочем, есть и минусы: например, такая система требует механизма слежения за солнцем (обычная панель этого не требует), и работает только с прямыми солнечными лучами (то есть в пасмурную погоду эффективность снижается).

Новая немецкая технология для солнечных панелей

Технология микро-CPV Fraunhofer разрабатывалась в течение четырех лет. Она основана на недорогой линзовой матрице, сферической вторичной оптической линзе и высокоэффективных концентраторных солнечных элементах III-V, поставляемых компанией Azur Space Solar Power.

Такая конструкция значительно сокращает требуемые полупроводниковые материалы (в 1300 раз) и уменьшает площадь модулей на 30% по сравнению с современными системами CPV.

Эксплуатационные характеристики демонстрационного модуля, включающего 60 ячеек-линз и площадь апертуры 205,35 см², тщательно тестировались в течение года на испытательном полигоне CPV Института исследований Фраунгофера в немецком Фрайбурге.

Демонстрационный модуль показал ежемесячную медианную эффективность от 31,4% до 33,6% в реальных условиях.

Также Фокус писал, что в Австралии была создана необычная батарея нового поколения. Она позволит хранить солнечную энергию на крыше дешевле и безопаснее, чем когда-либо прежде.

Также стало известно, что конусная батарея на основе натрия может изменить мир навсегда. В частности, группа исследователей из Университета Райса (США) пришла к выводу, что необычная форма батареи, полученная путем масштабируемого пиролиза углеводородов, может поспособствовать хранению энергии с помощью таких элементов, как натрий и калий, а эти элементы намного дешевле и доступнее лития.