Сонячні панелі працюватимуть ефективніше в 3 рази: що придумали винахідники

У Німеччині розробили фотоелектричний модуль, який вимагав на 30% менше площі, ніж сучасні CPV-системи, і водночас скорочував і витрати, оскільки працював на недорогих компонентах.

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Про це пише interestingengineering.com.

Цей важливий крок у галузі сонячних технологій зробили дослідники з Інституту систем сонячної енергетики ім. Фраунгофера (Fraunhofer ISE). Фраунгофера (Fraunhofer ISE).

Нова система micro-CPV являє собою еволюцію традиційної концентраторної фотоелектричної системи. Вона використовує мініатюрні багатоперехідні сонячні елементи розміром менше 1 мм² і компактні оптичні компоненти.

Таке зменшення розміру не тільки зберігає високу ефективність, а й пропонує великі переваги в плані витрат і продуктивності.

Технологія мікро-CPV

Це технологія концентруючої сонячної енергетики, за якої сонячне світло фокусується лінзами або дзеркалами на мініатюрні сонячні елементи високої ефективності, щоб підвищити вироблення електроенергії. На відміну від звичайних панелей з прямим використанням світла, в мікро-CPV застосовується сфокусоване використання. При цьому і ККД вищий: близько 20% у звичайних панелей, і близько 40% — у разі мікро-CPV.

Утім, є й мінуси: наприклад, така система потребує механізму стеження за сонцем (звичайна панель цього не потребує), і працює тільки з прямими сонячними променями (тобто в похмуру погоду ефективність знижується).

Нова німецька технологія для сонячних панелей

Технологія мікро-CPV Fraunhofer розроблялася протягом чотирьох років. Вона заснована на недорогій лінзовій матриці, сферичній вторинній оптичній лінзі та високоефективних концентраторних сонячних елементах III-V, які постачає компанія Azur Space Solar Power.

Така конструкція значно скорочує необхідні напівпровідникові матеріали (у 1300 разів) і зменшує площу модулів на 30% порівняно з сучасними системами CPV.

Експлуатаційні характеристики демонстраційного модуля, що містить 60 комірок-лінз і площу апертури 205,35 см², ретельно тестували протягом року на випробувальному полігоні CPV Інституту досліджень Фраунгофера в німецькому Фрайбурзі.

Демонстраційний модуль показав щомісячну медіанну ефективність від 31,4% до 33,6% у реальних умовах.

Також Фокус писав, що в Австралії було створено незвичайну батарею нового покоління. Вона дасть змогу зберігати сонячну енергію на даху дешевше і безпечніше, ніж будь-коли раніше.

Також стало відомо, що конусна батарея на основі натрію може змінити світ назавжди. Зокрема, група дослідників з Університету Райса (США) дійшла висновку, що незвичайна форма батареї, отримана шляхом масштабованого піролізу вуглеводнів, може сприяти зберіганню енергії за допомогою таких елементів, як натрій і калій, а ці елементи набагато дешевші та доступніші за літій.