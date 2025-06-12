Флагманские смартфоны скоро могут сильно подорожать: в чем причина

Процессор Snapdragon 8 Elite сегодня используется во многих отличных телефонах Android. Но, похоже, что такая демократичная политика заканчивается – дальше чипы станут доступными уже не для всех.

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Об этом сообщает androidauthority.com.

Издание ссылается на информацию инсайдеров относительно нового чипа Snapdragon 8 Elite Gen 3. В частности, утечки говорят о том, что дальше будут выпускать две версии чипсета Qualcomm SM8950.

Одна из них – SM8945 – будет менее производительной. Инсайдеры отмечают, что такая практика «двойных стандартов» уже есть у Apple и приводят в пример чипы A и A Pro, используемые в iPhone. Например, iPhone 16 и 16 Plus поставляются с процессором A18, а iPhone 16 Pro и Pro Max используют чипсет A18 Pro. Оба процессора используют один и тот же CPU (graphics processing unit – графический процессор), но A18 Pro предлагает больше кэша и более производительный GPU.

Теперь такую практику, видимо, намерена перенять и Qualcomm. Вторая версия чипа – полноценный Snapdragon 8 Elite Gen 3 – будет использоваться только в гаджетах более высокого класса. Это означает, что такие популярные масс-маркет-модели, как Galaxy S27 и Xiaomi 17, могут намного уступать в производительности своим «премиальным» аналогам Plus/Pro/Ultra.

Процессор Snapdragon 8 Elite Фото: qualcomm

К тому же, дифференциация чипов повлияет и на цены на телефоны. Инсайдеры заявляют, что новые флагманские телефоны, выпущенные с конца 2026 года, будут стоить гораздо дороже.

При этом издание отмечает, что компания Qualcomm пока что не представила даже Snapdragon 8 Elite Gen 2. Новое поколение чипов выйдет не раньше конца 2026-го, так что еще есть некоторое «окно возможностей» для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону.

Напомним, пока что американская компания Qualcomm считается лидером в производстве чипов, но позициям Штатов серьезно угрожает Китай. Ранее Фокус писал, что китайские компании делают топовые чипы, несмотря на санкции США. В этом смысле особенно отличилась Huawei.

Также стало известно, что чипы могут работать в разы быстрее благодаря необычному явлению. Американским ученым удалось понаблюдать за феноменом, получившим название «p-волновой магнетизм».