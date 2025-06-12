Флагманські смартфони скоро можуть сильно подорожчати: у чому причина

Процесор Snapdragon 8 Elite сьогодні використовується в багатьох чудових телефонах Android. Але, схоже, що така демократична політика закінчується — далі чипи стануть доступними вже не для всіх.

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Про це повідомляє androidauthority.com.

Видання посилається на інформацію інсайдерів щодо нового чипа Snapdragon 8 Elite Gen 3. Зокрема, витоки говорять про те, що далі випускатимуть дві версії чипсета Qualcomm SM8950.

Одна з них — SM8945 — буде менш продуктивною. Інсайдери зазначають, що така практика "подвійних стандартів" вже є в Apple і наводять як приклад чіпи A і A Pro, що використовуються в iPhone. Наприклад, iPhone 16 і 16 Plus поставляються з процесором A18, а iPhone 16 Pro і Pro Max використовують чипсет A18 Pro. Обидва процесори використовують один і той самий CPU (graphics processing unit — графічний процесор), але A18 Pro пропонує більше кешу і більш продуктивний GPU.

Тепер таку практику, мабуть, має намір перейняти і Qualcomm. Другу версію чипа — повноцінний Snapdragon 8 Elite Gen 3 — використовуватимуть тільки в гаджетах вищого класу. Це означає, що такі популярні мас-маркет-моделі, як Galaxy S27 і Xiaomi 17, можуть набагато поступатися в продуктивності своїм "преміальним" аналогам Plus/Pro/Ultra.

Процесор Snapdragon 8 Elite Фото: qualcomm

До того ж, диференціація чипів вплине і на ціни на телефони. Інсайдери заявляють, що нові флагманські телефони, випущені з кінця 2026 року, коштуватимуть набагато дорожче.

При цьому видання зазначає, що компанія Qualcomm поки що не представила навіть Snapdragon 8 Elite Gen 2. Нове покоління чипів вийде не раніше кінця 2026-го, тож ще є деяке "вікно можливостей" для того, щоб ситуація змінилася на краще.

Нагадаємо, поки що американська компанія Qualcomm вважається лідером у виробництві чіпів, але позиціям Штатів серйозно загрожує Китай. Раніше Фокус писав, що китайські компанії роблять топові чіпи, незважаючи на санкції США. У цьому сенсі особливо відзначилася Huawei.

Також стало відомо, що чипи можуть працювати в рази швидше завдяки незвичайному явищу. Американським вченим вдалося поспостерігати за феноменом, який отримав назву "p-хвильовий магнетизм".