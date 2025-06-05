Чипи працюватимуть у рази швидше завдяки незвичайному явищу: що виявили вчені

Нова форма магнетизму може допомогти у створенні більш швидких і більш ефективних чипів пам'яті.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

Явище, що отримало назву "p-хвильовий магнетизм", спостерігали фізики Массачусетського технологічного інституту (MIT). За їхніми словами, нова форма включає в себе феромагнетизм і антиферомагнетизм. Феромагнетизм був виявлений у звичайних магнітах на холодильнику і стрілках компаса, а ось антиферомагнетизм зустрічається в матеріалах з дуже слабкими магнітними властивостями.

Це відкриття стало продовженням цілої низки подібних досліджень, включно з успіхом, досягнутим Швейцарською вищою технічною школою Цюріха два роки тому (тоді де вчені виявили нову форму феромагнетизму в матеріалі, створеному в лабораторних умовах).

Як працює магніт

У звичайних магнітах електрони обертаються в одному напрямку, створюючи магнітне поле. В антиферомагнетиках спіни чергуються і нейтралізують один одного, не виявляючи загального магнетизму.

Так званий p-хвильовий магнетизм являє собою лабораторно створений матеріал під назвою йодид нікелю (Nil 2). У цій формі електронні спіни утворюють спіральні візерунки, що поєднують риси як феромагнетиків, так і антиферомагнетиків, але з абсолютно унікальною структурою.

Дослідники також виявили, що вони можуть перевертати спіральний спіновий малюнок у матеріалі, використовуючи невелике електричне поле. Це "перемикання спінів" дає їм змогу змінювати лівосторонні спіни на правосторонні і навпаки.

Такий процес є ключовим для спінтроніки — технологічної ідеї, яка використовує спін електрона замість заряду для зберігання даних. Це може допомогти у створенні пристроїв, які зберігатимуть більше даних, споживаючи при цьому набагато менше енергії.

Магнетизм і спінтроніка

Спінтроніка, або спінова електроніка, займається створенням, дослідженням і застосуванням електронних приладів, у яких спін електрона нарівні з його зарядом використовують для одержання, опрацювання та передавання інформації. Спін електрона відіграє важливу роль у різних фізичних явищах — наприклад, якраз у магнітній взаємодії.

Феромагнетизмом називають стан речовини, в якому так звані магнітні моменти атомів упорядковані і спрямовані в один бік. Прикладами феромагнітних матеріалів можуть слугувати залізо, нікель, кобальт.

Відповідно, в антиферомагнетизмі все навпаки: магнітні моменти сусідніх атомів або іонів шикуються антипаралельно один одному, внаслідок чого намагнічування проявляється слабо. Найхарактерніший приклад — оксид марганцю (MnO), сюди ж відносяться сплави заліза і марганцю і широко поширений мінерал гематит.

Мінерал гематит — оксид заліза Фото: Wikipedia

Що стосується дослідження p-хвильового магнетизму, то поки що воно перебуває на ранніх стадіях, але вчені налаштовані оптимістично. Вони вважають, що з часом воно влаштує революцію в спінтроніці — якщо вдасться розкрити його потенціал за кімнатної температури.

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