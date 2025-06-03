Китайці все одно роблять топові чипи, незважаючи на санкції США: як це вдається

Huawei подвоює зусилля в галузі виробництва процесорів і вже розробляє два новітні 3-нм чіпи, незважаючи на американські санкції, що обмежують Китаю доступ до передових технологій.

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Про це пише gizmochina.com.

Згідно з інформацією інсайдерів, Huawei вивчає як конструкцію на основі польового транзистора Gate-All-Around (GAA), так і футуристичний напівпровідник на основі вуглецевих нанотрубок, випуск якого заплановано на 2026 рік.

Виробництво чіпів Huawei Фото: gizmochina.com

Зокрема, звіт тайванського видання UDN розкриває двоканальний підхід Huawei до 3-нм чипів, заснований на недавньому успіху з 5-нм Kirin X90, виробленим SMIC без машин EUV ASML. Замість цього SMIC використовувала стару літографію DUV з багатошаблонним нанесенням — складний і дорогий метод, який досягав доходу в 20% (це низький показник порівняно з лідерами галузі, такими як TSMC).

Чип GAA FET 3 нм, який обіцяє кращу енергоефективність і продуктивність порівняно з попередніми чипами Kirin. Він має вийти у 2026-му, а масове виробництво заплановано на 2027 рік.

Тим часом Huawei експериментує з чипами на основі вуглецевих нанотрубок 3 нм — сміливий крок, який, незважаючи на ризики, може перевершити традиційний кремнієвий підхід.

Виробництво чипів Huawei Фото: gizmochina.com

Розрахунок у тому, що через обмеження DUV масове виробництво може стати ще більш дорогим і складним. А Huawei робить серйозну ставку на свої 37 млрд доларів інвестицій у китайську технологію EUV, і деякі інсайдери стверджують, що вона може бути готовою вже наступного року.

При цьому Huawei тримає будь-які подробиці EUV у секреті. Випуск Kirin 9010 теж проходить у режимі майже повної секретності.

3-нм прорив з використанням GAA і потенційно вуглецевих нанотрубок може скоротити розрив китайської компанії з її тайванським і південнокорейським конкурентами — TSMC і Samsung, які вже використовують EUV для 3-нм.

Як зазначає видання, якщо Huawei впорається з цим викликом, вона може змінити роль Китаю в перегонах чипів, — хоча низька прибутковість і залежність від DUV все-таки залишаються перешкодами.

Що таке нанометровий техпроцес

Нанометровий техпроцес — характеристика виробничого процесу, який визначає розмір транзисторів на чипі. Він вимірюється в нанометрах (нм), де 1 нм = 10^-9 м (одна мільярдна частина метра). Що менший за нанометровий техпроцес, то більше транзисторів можна розмістити на одиниці площі чипа, що призводить до збільшення продуктивності та зниження енергоспоживання. Наприклад, техпроцес 5 нм означає, що транзистори на чіпі мають розмір 5 нанометрів. Сучасні процесори та чіпи часто використовують техпроцеси 3, 4, 5, 7 нм і нижче.

Нанометровий техпроцес позначає розмір транзисторного шару на чипі, найчастіше довжину затвора транзистора. Він також дає змогу розмістити більше транзисторів на чипі, що призводить до підвищення продуктивності та складності пристроїв.

Зі зменшенням розміру транзисторів знижується споживання енергії на кожен транзистор, що важливо для мобільних пристроїв та інших застосунків. Що більше транзисторів на чипі, то більшу обчислювальну потужність він має і може виконувати складніші операції.

Нагадаємо, у травні цього року компанія Huawei представила сенсорний ноутбук без клавіатури MateBook Fold Ultimate Design. У розкладеному вигляді він виглядає як тонкий 18-дюймовий сенсорний екран, причому товщина становить лише 7,3 мм (навіть менше, ніж у смартфона iPhone 16).

Того ж місяця Huawei показала свій перший складаний ПК — а до цього провела презентацію власної операційної системи для настільних персональних комп'ютерів.