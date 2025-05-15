"Розкладачка" з несподіваною формою: Huawei скоро покаже перший власний ПК

Лише минулого тижня Huawei презентувала власну операційну систему для настільних персональних комп'ютерів — а вже незабаром планує показати і перший складаний ПК.

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Про це повідомляє gizmochina.com.

За даними видання, наступного тижня запланована і ще одна презентація. 19 травня буде офіційно представлено складаний ноутбук із назвою Huawei MateBook Fold Ultimate Design. Припускають, що пристрій працюватиме на фірмовому чипі Huawei Kirin X90.

Що стосується комп'ютера, то він, за інформацією інсайдерів, може бути представлений на пресконференції наприкінці цього місяця.

Чутки про те, що Huawei збирається випустити власний ПК, з'явилися ще в березні. Тоді було заявлено, що китайська компанія працює над ПК з "несподіваним новим форм-фактором". Пристрій було описано як щось середнє між ПК, планшетом і смартфоном. Інтрига підігрівалася тим, що на той момент у мережі не було жодних, навіть попередніх зображень майбутнього гаджета.

Сама Huawei тим часом посилила ефект, випустивши новий тизер, в якому "засвітився" силует складного ПК з брендингом "Ultimate Design". Таким чином, підтверджується інформація про те, що це буде складаний комп'ютер.

До того ж, на ресурсі Weibo все-таки з'явилося зображення, яке показує, що майбутній MateBook Fold Ultimate Design буде доступний у дизайні за назвою "forged shadow black".

Скріншот Фото: gizmochina.com

Ще інсайдери повідомляють, що пристрій називатиметься Huawei MateBook Fold Ultimate Design з номером моделі HPR-W72, матиме 32 ГБ оперативної пам'яті та 2 ТБ вбудованої пам'яті.

Нагадаємо, раніше цього місяця китайська компанія Huawei Technologies представила свій перший ноутбук, що працює під управлінням операційної системи HarmonyOS китайської ж розробки.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія Huawei спільно з оператором China Unicom запустили в китайській провінції Хебей першу в світі широкосмугову мережу стандарту 10G, при якій завантаження склало 9834 Мбіт/с.

Також стало відомо, що Huawei Technologies проводить тестування процесора штучного інтелекту Ascend 910D. Він є новою розробкою компанії і, як стверджується, стане найпотужнішим на сьогодні — потужнішим навіть за американський NVIDIA H100.