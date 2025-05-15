"Раскладушка" с неожиданной формой: Huawei скоро покажет первый собственный ПК

Только на минувшей неделе Huawei представила собственную операционную систему для настольных персональных компьютеров – а уже вскоре планирует показать и первый складной ПК.

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Об этом сообщает gizmochina.com.

По данным издания, на следующей неделе запланирована и ещё одна презентация. 19 мая будет официально представлен складной ноутбук под названием Huawei MateBook Fold Ultimate Design. Предполагают, что устройство будет работать на фирменном чипе Huawei Kirin X90.

Что касается компьютера, то он, по информации инсайдеров, может быть представлен на пресс-конференции в конце этого месяца.

Слухи о том, что Huawei собирается выпустить собственный ПК, появились еще в марте. Тогда было заявлено, что китайская компания работает над ПК с «неожиданным новым форм-фактором». Устройство было описано как нечто среднее между ПК, планшетом и смартфоном. Интрига поддерживалась тем, что на тот момент в сети не было никаких, даже предварительных изображений будущего гаджета.

Сама Huawei тем временем усилила эффект, выпустив новый тизер, в котором «засветился» силуэт складного ПК с брендингом «Ultimate Design». Таким образом, подтверждается информация о том, что это будет складной компьютер.

К тому же, на ресурсе Weibo все-таки появилось изображение, показывающее, что предполагаемый MateBook Fold Ultimate Design будет доступен в отделке под названием «forged shadow black».

Скриншот Фото: gizmochina.com

Еще инсайдеры сообщают, что устройство будет называться Huawei MateBook Fold Ultimate Design с номером модели HPR-W72, у него будет иметь 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ встроенной памяти.

Напомним, ранее в этом месяце китайская компания Huawei Technologies представила свой первый ноутбук, работающий под управлением операционной системы HarmonyOS китайской же разработки.

Ранее Фокус сообщал, что компания Huawei совместно с оператором China Unicom запустили в китайской провинции Хэбэй первую в мире широкополосную сеть стандарта 10G, при которой загрузка составила 9834 Мбит/с.

Также стало известно, что Huawei Technologies проводит тестирование процессора искусственного интеллекта Ascend 910D. Он является новой разработкой компании и, как утверждается, станет самым мощным на сегодня — мощнее даже американского NVIDIA H100.