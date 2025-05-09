Windows больше не нужна: Huawei выпустит первый ноутбук с собственной ОС Harmony

Китайская компания Huawei Technologies 8 мая представила свой первый ноутбук, работающий под управлением операционной системы компании HarmonyOS отечественной разработки

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Она показала, что может обойтись и без Windows от Microsoft, которая отменила лицензию в марте. Подробности сообщает газета South China Morning Post.

Ноутбук (название пока не объявили) работает на HarmonyOS 5, также известной как HarmonyOS Next, последней версии китайской системы. Большинство ноутбуков Huawei на рынке в настоящее время работают на Windows, хотя некоторые модели предлагают возможность использовать Linux с открытым исходным кодом.

По данным государственной газеты Securities Times со ссылкой на президента Huawei по планшетам и ПК Чжу Дундуна, новый ноутбук оснащен искусственным интеллектом Celia, который способен выполнять такие задачи, как создание слайдов, составление протоколов совещаний и извлечение информации из локальных документов, при условии наличия доступа к необходимому стороннему программному обеспечению.

HarmonyOS для ПК включает в себя широкий спектр программного обеспечения как для работы, так и для развлечений. Например, есть программа WPS — китайская альтернатива Microsoft Office, а также платформа корпоративного сотрудничества DingTalk от Alibaba Group Holding.

Ноутбук также может запускать мобильные приложения, созданные для HarmonyOS, включая платформу социальных сетей RedNote, сайт обмена видео Bilibili и инструмент для корпоративного сотрудничества Feishu от ByteDance. Ожидается, что к концу года устройство будет поддерживать более 2000 приложений, согласно государственной газете Nanfang Daily.

Ранее писали, что китайская компания Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) освоила производство 5-нм чипов без использования EUV-литографии. Достижение может перевернуть индустрию, ведь до сих пор считалось невозможным.