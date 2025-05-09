Windows більше не потрібна: Huawei випустить перший ноутбук із власною ОС Harmony

Китайська компанія Huawei Technologies 8 травня представила свій перший ноутбук, що працює під управлінням операційної системи компанії HarmonyOS вітчизняної розробки.

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Вона показала, що може обійтися і без Windows від Microsoft, яка скасувала ліцензію в березні. Подробиці повідомляє газета South China Morning Post.

Ноутбук (назву поки не оголосили) працює на HarmonyOS 5, також відомій як HarmonyOS Next, останній версії китайської системи. Більшість ноутбуків Huawei на ринку в даний час працюють на Windows, хоча деякі моделі пропонують можливість використовувати Linux з відкритим вихідним кодом.

За даними державної газети Securities Times із посиланням на президента Huawei з планшетів і ПК Чжу Дундуна, новий ноутбук оснащено штучним інтелектом Celia, який здатний виконувати такі завдання, як створення слайдів, складання протоколів нарад і витяг інформації з локальних документів, за умови наявності доступу до необхідного стороннього програмного забезпечення.

HarmonyOS для ПК містить широкий спектр програмного забезпечення як для роботи, так і для розваг. Наприклад, є програма WPS — китайська альтернатива Microsoft Office, а також платформа корпоративної співпраці DingTalk від Alibaba Group Holding.

Ноутбук також може запускати мобільні додатки, створені для HarmonyOS, включно з платформою соціальних мереж RedNote, сайтом обміну відео Bilibili та інструментом для корпоративної співпраці Feishu від ByteDance. Очікується, що до кінця року пристрій підтримуватиме понад 2000 додатків, згідно з державною газетою Nanfang Daily.

Раніше писали, що китайська компанія Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) освоїла виробництво 5-нм чипів без використання EUV-літографії. Досягнення може перевернути індустрію, адже досі вважалося неможливим.