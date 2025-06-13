Обычный ноутбук может шпионить за вами: как это можно выяснить

Чтобы шпионить за устройствами, уже даже необязательно их взламывать. Инструментами шпионажа могут стать обычные микрофоны.

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Исследователи в области безопасности из Университета Флориды (США) и Университета электрокоммуникаций в Японии обнаружили, что современные цифровые микрофоны, используемые в ноутбуках и динамиках, могут передавать звук в виде электромагнитных сигналов, сообщает interestingengineering.com.

Такое открытие может способствовать созданию новой сети беспроводного прослушивания без необходимости использования вредоносного ПО, взлома или даже физического доступа к вашему устройству. Гипотетическая угроза может затронуть миллиарды устройств по всему миру.

Как работает шпионская уловка

Современные устройства оснащены микрофонами MEMS, которые являются крошечной частью системы, преобразующей звук в цифровые импульсы, содержащие фрагменты исходной речи. Эти импульсы создают слабые радиоизлучения, которые могут быть уловлены невидимыми трансляциями.

По словам ученых, микрофоны можно прослушивать всего лишь с помощью FM-радиоприемника и медной антенны. Свою теорию они доказали довольно своеобразно. В ходе эксперимента из радиооборудования передавался искаженный голос женщины, которая произносила бессмысленные тестовые предложения. Каждая передача проникала сквозь бетонные стены толщиной до 10 дюймов.

Самым слабым звеном оказались ноутбуки, поскольку их микрофоны подключены через длинные внутренние провода, которые действуют как антенны, усиливая просочившиеся сигналы.

Между прочим, для того, чтобы утечка состоялась, микрофону даже не обязательно быть в активном состоянии. Такой утечке могут поспособствует вполне привычные для пользователей приложения – Spotify, Amazon Music или Google Drive.

ИИ на службе шпионажа

Исследователи пошли еще дальше в своем эксперименте и обработали перехваченные сигналы с помощью инструментов преобразования речи в текст на основе ИИ от OpenAI и Microsoft. Затем аудио очистили и преобразовали записи в понятный текст, доступный для поиска.

В ходе испытаний выяснилось, что распознавать произнесенные цифры можно с точностью 94,2% на расстоянии до 2 метров, даже через бетонную стену. Уровень ошибок транскрипции составлял всего 14%, таким образом большинство разговоров были вполне понятными.

Как помешать прослушке

Для снижения шпионских рисков ученые предложили несколько идей. Например, затруднить эксплуатацию полученных утечек может отдаление микрофонов от длинных внутренних кабелей и настройка обработки звука. Более надежное решение предполагает рандомизацию синхронизации цифровых импульсов, добавление «белого шума» к электромагнитному выходу устройства и предотвращение возможности злоумышленников реконструировать аудио.

Впрочем, как предупреждают специалисты. на данный момент пользователям мало что можно предложить в смысле защиты конфиденциальности. Разве что осведомленность о том, что личные разговоры в любой момент могут перестать такими быть.

Ранее стало известно, что хакеры могут взломать ваш компьютер и без интернета. Например, они могут применить ультразвук и гироскопы, или же диоды на сетевой карте.

Также эксперты пояснили, как понять, что телефон прослушивают. Одним из признаков такой прослушки может быть нагрев и быстрая разрядка батареи.