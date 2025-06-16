Как получить зеленую энергию дешевле и эффективнее: ученые нашли простой способ

Производство водорода – одна из ключевых технологий зеленой энергетики – может стать гораздо дешевле благодаря разработке, созданной южнокорейскими учеными.

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Новые материалы обладают лучшими характеристиками и более низкой стоимостью, чем обычные электрокатализаторы, сообщает interestingengineering.com. Это делает их подходящими для крупномасштабного производства водорода.

Группа корейских исследователей разработала наноматериалы на основе фосфидов кобальта, регулируя легирование бором и содержание фосфора с использованием металлоорганических каркасов,

Для создания этих материалов ученые использовали инновационную стратегию, используя металлоорганические каркасы на основе кобальта. По словам специалистов, такие каркасы идеально подходят для проектирования и синтеза наноматериалов с требуемым составом и структурой.

Почему важен водород

Получение чистого водорода и использование его энергии – это важный шаг на пути к сокращению вредных выбросов углекислого газа. Но производство водорода – задача не из легких. Есть разные способы его получения, но все они довольно сложные и затратные. Например, фотокаталитическое производство водорода (с использованием солнечного света) испытывает трудности с поддержанием стабильности в условиях сильного света. А электролиз воды, который позволяет получать водород высокой чистоты с использованием только воды и электроэнергии, стоит дорого – так как в технологии используются драгоценные металлы (например, платина).

Корейские исследователи вырастили кобальтовый каркас на никелевой пене. Затем они подвергли этот материал реакции постсинтетической модификации с борогидридом натрия (что привело к интеграции бора). За этим последовал процесс фосфоризации с использованием различных количеств гипофосфита натрия, и так были получены три различных образца нанолистов фосфида кобальта, легированного бором.

Дешевая зеленая энергия

Эксперименты показали, что все три образца имели большую площадь поверхности и мезопористую структуру – главные особенности, которые улучшают электрокаталитическую активность.

Ранее проводились эксперименты, которые были сосредоточены на электрохимическом расщеплении воды (электричество используется для разделения воды на водород и кислород). Это тоже по-своему перспективный метод, но пока что крупномасштабное производство водорода таким способом осложняется необходимостью использования катализаторов из дорогостоящих металлов.

Поэтому исследователи изучают более доступные электрокатализаторы, например, изготовленные из различных переходных металлов и соединений.

Также Фокус писал, что ученые из Южной Кореи придумали, как получать водород из пластиковых отходов. В частности, речь шла о широко распространенных ПЭТ-бутылках.

Ранее стало известно, что американские исследователи придумали необычную замену аккумуляторам. Они разработали топливный элемент, который почти втрое эффективнее, чем привычный литий-ионный аккумулятор.